Ο Δήμος από την πρώτη στιγμή παρακολουθεί την κατάσταση όπως έχει διαμορφωθεί σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό και λαμβάνονται προληπτικά μέτρα σε συνεννόηση με τους κτηνοτρόφους, δήλωσε την Κυριακή ο Δήμαρχος Αθηένου Κυριάκος Καρεκλάς.

Στην Αθηένου υπάρχουν 30 κτηνοτροφικά υποστατικά στα οποία υπάρχουν 15 χιλιάδες αγελάδες και 5 χιλιάδες αιγοπρόβατα ανέφερε ο Δήμαρχος Κυριάκος Καρεκλάς.

Όταν ακούστηκε το κρούσμα στα κατεχόμενα «ο Δήμος έκανε συσκέψεις με τους κτηνοτρόφους και λήφθηκαν άμεσα μέτρα», πρόσθεσε.

Σημείωσε πως «το συγκεκριμένο θέμα απασχόλησε και το Δημοτικό Συμβούλιο το οποίο ενέκρινε αίτημα των κτηνοτρόφων για να γίνουν σε συγκεκριμένα 10 σημεία δρόμων, οι οποίοι διέρχονται μέσα από τις κτηνοτροφικές μονάδες, ψεκασμοί στα ελαστικά των οχημάτων που εισέρχονται και εξέρχονται στις κτηνοτροφικές περιοχές».

«Ορισμένα έργα έγιναν από την προηγούμενη φορά, συγκεκριμένα σε 3 σημεία και μετά παγοποιηθηκαν διότι δεν είχαμε εξάπλωση του ιού στις ελεύθερες περιοχές», εξήγησε.

Ο Δήμαρχος Αθηένου ανέφερε πως «κάναμε αρκετές συσκέψεις με τους κτηνοτρόφους όταν ακούστηκαν τα κρούσματα σε Λιβάδια και Ορόκλινη και έχουμε συνεχή επαφή μαζί τους».

«Αποφασίστηκε να κλείσουν κάποιοι δρόμοι και να αναγκάζονται όποιοι και όσοι θα πηγαίνουν σε κτηνοτροφικές μονάδες να εισέρχονται και να εξέρχονται μόνο από έξι δρόμους στους οποίους ετοιμάζονται και θα τοποθετηθούν ειδικά μέτρα όπως δεξαμενή για να απολυμένονται οι τροχοί των οχημάτων», είπε. «Μέχρι να γίνουν οι δεξαμενές θα υπάρχουν άτομα να ψεκάζουν», πρόσθεσε.

Επίσης «καλέσαμε τους κτηνοτρόφους να λάβουν τα δικά τους προσωπικά μέτρα στις μονάδες τους».

Ο κ. Καρεκλάς ανέφερε επίσης στο ΚΥΠΕ πως η προγραμματισμένη εκδήλωση του Δήμου Αθηένου για την καθαρά Δευτέρα η οποία θα γινόταν αύριο στον εκδρομικό χώρο που βρίσκεται το ξωκλήσι του Αρχαγγέλου Μιχαήλ ακυρώνεται για προληπτικούς λόγους σε σχέση με τον αφθώδη πυρετό.

Εξήγησε πως «ο κύριος δρόμος που οδηγεί στον εκδρομικό χώρο διέρχεται μέσα από την κτηνοτροφική περιοχή Αθηένου».

Για όσους επιλέξουν να «κόψουν την μούττη» της Σαρακοστής στον εκδρομικό χώρο Αρχαγγέλου, πρόσθεσε, «κατά την είσοδο και έξοδο τους από την κτηνοτροφική περιοχή θα υπάρχουν συνεργεία τα οποία θα προβαίνουν σε ψεκασμό και απολύμανση των ελαστικών των οχημάτων».

ΚΥΠΕ