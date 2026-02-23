Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού τίθεται ο κρατικός μηχανισμός για την αναχαίτιση της εξάπλωσης του αφθώδους πυρετού, μετά τη ραγδαία επιδείνωση της κατάστασης και τις ανησυχητικές πληροφορίες για τον τρόπο εισόδου της νόσου στις ελεύθερες περιοχές.

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, εμφανώς θορυβημένος από τις διαστάσεις που λαμβάνει το ζήτημα, παρενέβη προσωπικά δίνοντας σαφείς οδηγίες στον γενικό διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, Ανδρέα Γρηγορίου, για την άμεση σύγκληση έκτακτης σύσκεψης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σήμερα στις 9:00 π.μ., στην αίθουσα συσκέψεων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών στην Αθαλάσσα.

Κύριος στόχος της σύσκεψης ήταν ο απόλυτος συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών για τον περιορισμό της νόσου πριν αυτή λάβει ανεξέλεγκτες διαστάσεις για την κυπριακή κτηνοτροφία.

Ο Πρόεδρος ζήτησε τη λήψη δραστικών μέτρων, καθώς η νόσος μεταφέρεται με μεγάλη ταχύτητα σε απόσταση χιλιομέτρων.

Στο τραπέζι βρέθηκε ο σχεδιασμός ζωνών ασφαλείας, η επιτήρηση των κτηνοτροφικών μονάδων και ο έλεγχος των μετακινήσεων, με την επιστράτευση σχεδόν του συνόλου του κρατικού μηχανισμού.

Η λίστα των συμμετεχόντων αντανακλά τη σοβαρότητα της κατάστασης, καθώς περιλαμβάνει την ηγεσία των σωμάτων ασφαλείας και της τοπικής αυτοδιοίκησης:

Υπουργείο Γεωργίας: Ο γενικός διευθυντής Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης, καθώς και οι διευθυντές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Γεωργίας και του Τμήματος Δασών.

Υπουργείο Εσωτερικών: Ο γενικός διευθυντής, ο έπαρχος Λάρνακας, η διοικήτρια Πολιτικής Άμυνας και ο προϊστάμενος της Υπηρεσίας Θήρας.

Σώματα ασφαλείας και άμυνα: Ο Αρχηγός της Εθνικής Φρουράς (ΓΕΕΦ), ο Αρχηγός της Αστυνομίας και ο Αρχηγός της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Υγεία και τοπική αυτοδιοίκηση: Ο προϊστάμενος Υγειονομικών Υπηρεσιών, ο πρόεδρος του ΕΟΑ Λάρνακας, ο πρόεδρος της Ένωσης Δήμων και ο πρόεδρος της Ένωσης Κοινοτήτων Επαρχίας Λάρνακας.

Στο μικροσκόπιο η παράνομη εισαγωγή σανού από τα κατεχόμενα

Την ίδια ώρα, οι έρευνες για την πηγή της μόλυνσης φαίνεται να στρέφονται προς συγκεκριμένη κατεύθυνση. Σύμφωνα με διασταυρωμένες πληροφορίες, η Αστυνομία έχει ήδη λάβει κατάθεση από γνωστό ζωέμπορο, ο οποίος φέρεται να εισήγαγε παράνομα ποσότητες σανού από την Τουρκία μέσω των κατεχομένων.

Οι πληροφορίες που διερευνώνται αναφέρουν ότι ο μολυσμένος σανός μεταφέρθηκε αρχικά στις φάρμες του εν λόγω εμπόρου και ακολούθως σε συνεργάτες του.

Η διασπορά στις γειτονικές μονάδες ήταν θέμα χρόνου, δεδομένης της υψηλής μεταδοτικότητας της νόσου και της απόκρυψης ενημέρωσης των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών από τους κτηνοτρόφους στην Ορόκλινη.

Η σημερινή σύσκεψη υπήρξε καθοριστική, καθώς θα αποφασιστεί αν θα εφαρμοστούν ακόμη πιο αυστηρά περιοριστικά μέτρα στις επηρεαζόμενες περιοχές, με φόντο την προστασία της κτηνοτροφίας και της οικονομίας του τόπου, από τη στιγμή που η νόσος αυτή δεν επηρεάζει την ανθρώπινη υγεία.