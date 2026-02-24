Με έντονη αγωνία για το αύριο οι αιγοπροβατοτρόφοι παρακολουθούν τις εξελίξεις με τη λαίλαπα του αφθώδους πυρετού να καταδεικνύει ήδη τις καταστροφικές συνέπειες που μπορεί να επιφέρει στην κτηνοτροφία και, κατ’ επέκταση, στο χαλλούμι.

Σε σχετική της ανακοίνωση, η Συντονιστική Επιτροπή Αιγοπροβατοτρόφων τονίζει ότι δεν είναι η ώρα για κρίσεις, επικρίσεις ή επίρριψη ευθυνών, αλλά είναι η ώρα της συλλογικής και συντονισμένης προσπάθειας από όλους όσοι, από τη θέση τους, μπορούν να συμβάλουν στην αντιμετώπιση και την αναχαίτιση της εξάπλωσης αυτής της μάστιγας, η οποία απειλεί να αφανίσει σημαντικό μέρος του ζωικού κεφαλαίου, να επηρεάσει τη δυναμική και την εμπορική πορεία του χαλλουμιού και να διαταράξει τις ζωές πολλών συναδέλφων και όλων όσοι εμπλέκονται στην αλυσίδα παραγωγής και διάθεσής του.

Επισημαίνουν ότι, σε μεταγενέστερο στάδιο, θα πρέπει να διερευνηθούν οι ευθύνες κάθε αρμόδιας υπηρεσίας ή προσώπου, με στόχο την πρόληψη και αποτροπή παρόμοιων φαινομένων στο μέλλον. Εκτός από τον αφθώδη πυρετό, έχει ήδη βιωθεί, συνεχίζει η ανακοίνωση, η απειλή άλλων σοβαρών νοσημάτων, όπως ο καταρροϊκός πυρετός (Bluetongue Disease) και η ευλογιά των προβάτων και αιγών (Sheep and Goat Pox), που εμφανίστηκαν τον Οκτώβριο 2024 και τον Μάιο 2025 αντίστοιχα στις κατεχόμενες περιοχές αλλά και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Όπως αναφέρουν τα γεγονότα αυτά καταδεικνύουν την ανάγκη για διαρκή επαγρύπνηση και ισχυρούς μηχανισμούς πρόληψης.

Εκφράζουν ακόμη την προσδοκία ότι οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, σε συνεργασία με τα λοιπά συναρμόδια κρατικά τμήματα, θα διασφαλίσουν άμεσα την πλήρη και απαρέγκλιτη εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου, στοχευμένου και απολύτως σαφούς πακέτου μέτρων, κατανοητού από όλους τους εμπλεκόμενους.

Επισημαίνουν δε, πως το πακέτο αυτό πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά δεδομένα, στη νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στην εμπειρία από την αντιμετώπιση της αφθώδους νόσου σε άλλες χώρες κατά το 2025, όπως στη Γερμανία, την Ουγγαρία και τη Σλοβενία. Τα μέτρα αυτά, τα οποία πρέπει να εφαρμοστούν χωρίς εκπτώσεις, οφείλουν να καλύπτουν ολιστικά όλες τις πτυχές της διαχείρισης της κρίσης, όπως αυστηρές ζώνες προστασίας και επιτήρησης, επικαιροποιημένα μέτρα βιοασφάλειας για αιγοπροβατοτρόφους και αγελαδοτρόφους, υποχρεώσεις και διαδικασίες για μεταφορείς γάλακτος, ζώων, ζωοτροφών και νεκρών ζώων, καθώς και σαφείς οδηγίες για τη διαχείριση αποβλήτων και κοπριάς.

Παράλληλα, υπογραμμίζεται ότι η Πολιτεία οφείλει να σταθεί έμπρακτα αρωγός και ουσιαστικός υποστηρικτής των πληγέντων από τον αφθώδη πυρετό, τόσο σε οικονομικό όσο και σε ψυχολογικό επίπεδο.

Θεωρείται αυτονόητο, σημειώνουν, ότι οποιαδήποτε αποζημίωση θα πρέπει να ανταποκρίνεται στην πραγματική και αντικειμενική αξία κάθε ζώου, να καλύπτει την απώλεια εισοδήματος που προκύπτει από την αναγκαστική απώλεια του ζωικού κεφαλαίου, καθώς και να διασφαλίζει τις προϋποθέσεις για την ομαλή και βιώσιμη επανένταξη των πληγέντων κτηνοτρόφων στο επάγγελμά τους.

Καταδικάζεται επίσης συνεχίζουν, κάθε μορφή αμέλειας ή συνειδητής παρανομίας που ενδεχομένως οδήγησε στην εμφάνιση της ασθένειας στις ελεύθερες περιοχές και ζητείται η παραδειγματική τιμωρία όσων αποδεδειγμένα ευθύνονται.

Ωστόσο , επισημαίνεται ως απαράδεκτο να επιρρίπτονται, μέσω των ΜΜΕ, ευθύνες σε κτηνοτρόφους τη στιγμή που η περιουσία και ο μόχθος μιας ζωής καταστρέφονται, αντί η έμφαση να δίδεται στην ουσιαστική και αποτελεσματική διαχείριση της κρίσης. Η Συντονιστική Επιτροπή Αιγοπροβατοτρόφων τονίζει ακόμη ότι δεν πρέπει να αναζητούνται εξιλαστήρια θύματα χωρίς τεκμηριωμένα στοιχεία.

Η Συντονιστική Επιτροπή των Αιγοπροβατοτρόφων απευθύνει έκκληση για συλλογική προσπάθεια με στόχο τον περιορισμό και τον έλεγχο της νόσου και καλεί όλους τους αιγοπροβατοτρόφους να συνεχίσουν να εφαρμόζουν με αυστηρότητα τα μέτρα βιοασφάλειας που υποδεικνύουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ως η αρμόδια αρχή, καθώς και τις οδηγίες της Συντονιστικής Επιτροπής όπως αποτελεσματική περίφραξη των εκτροφών με αποκλεισμό της δυνατότητας πρόσβασης σε αυτές αδέσποτων ζώων και τρωκτικών.

Απολύμανση όλων των τροχοφόρων οχημάτων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της κτηνοτροφικής μονάδας, απολύμανση των προσώπων που πρόκειται να εισέλθουν και να εξέλθουν της εκτροφής.

Χρήση μέσων ατομικής προστασίας των επισκεπτών και δέουσας μετέπειτα διαχείρισης, και καταγραφή της προέλευσης και της προηγούμενης μονάδας που επισκέφθηκαν τα οχήματα και οι επισκέπτες.

Εφοδιασμός εκτροφών με ζωοτροφές οι οποίες προέρχονται από εγκεκριμένες χώρες μόνο και διεξοδικό έλεγχο της προέλευσης των ζωοτροφών και τεκμηρίωση αυτής μέσω των σχετικών συνοδευτικών εγγράφων.

Καθαρισμός και αποτελεσματική απολύμανση των εκτροφών, συστηματική αποκομιδή της κοπριάς και απορροή των υγρών συλλογών και συστηματική επιθεώρηση, έλεγχος και επιτήρηση του ζωικού κεφαλαίου για ενδεχόμενη εκδήλωση ύποπτων συμπτωμάτων που οδηγούν σε αφθώδη πυρετό.

Ακόμη άμεση ενημέρωση των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών για οποιαδήποτε υποψία εκδήλωσης ασθένειας ζώων.

Δηλώνουν τέλος ότι η Συντονιστική Επιτροπή παραμένει στη διάθεση του Υπουργείου Γεωργίας, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών και όλων των αιγοπροβατοτρόφων, με πνεύμα συνεργασίας και υπευθυνότητας, για το συντονισμό και την αποτελεσματική αντιμετώπιση της νόσου.

ΚΥΠΕ