Σε δημόσια καταγγελία σε μέσο κοινωνικής δικτύωσης προχώρησε μητέρα μαθητή, αναφορικά με αποφάσεις και συμπεριφορές εκ μέρους της διεύθυνσης σχολείου. Όπως αναφέρθηκε από τη μητέρα, τόσο στη δημόσια τοποθέτηση, όσο και σε επικοινωνία που είχε με τον «Φ», η διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου φέρεται να έδωσε εντολή στον φρουρό ασφαλείας, όπως αυτή συνοδεύεται από άντρα βοηθό διευθυντή όταν επισκέπτεται το σχολείο.

Αυτό αντιμετώπισε χθες, όπως είπε, όταν επισκέφθηκε το σχολείο για να συνομιλήσει με εκπαιδευτικό έπειτα από ένα ζήτημα που προέκυψε πριν από μερικές μέρες. Σύμφωνα με τα όσα επισήμανε, το σχολείο άλλαξε στάση και συμπεριφορά όταν η ίδια διαμαρτυρήθηκε για τη μεταχείριση της οποίας έτυχε από ορισμένους στο σχολείο, το παιδί της, το οποίο, όπως σημειώνει, έχει αναπηρία.

Σημειώνεται ότι καταγγελίες για το συγκεκριμένο σχολείο έγιναν και για απόφασή του όπως απαγορεύσει την επίδοση των διαγωνισμάτων των μαθητών στους γονείς αλλά και για την πρακτική του στην αρχή της σχολικής χρονιάς να επιτρέπει την είσοδο μαθητών στις τουαλέτες έπειτα από κωδικό, ισχυριζόμενο ότι οι χώροι υγιεινής καταστρέφονταν από μαθητές.

Αναφορικά με το θέμα των διαγωνισμάτων, όπως πληροφορείται ο «Φ», έπειτα από θέση και του Συνδέσμου Γονέων πως οι γονείς θέλουν να έχουν τα διαγωνίσματα των παιδιών τους, το σχολείο προχώρησε σε προσωρινή λύση, σύμφωνα με την οποία οι γονείς θα υπογράφουν ένα έντυπο για να τα παραλαμβάνουν και θα τα επιστρέφουν στο σχολείο εντός συγκεκριμένου χρονικού διαστήματος. Αυτό που φέρεται να λέχθηκε είναι ότι υπάρχει πρόθεση να αλλάξουν οι εσωτερικοί κανονισμοί του σχολείου και να μη δίνονται τα διαγωνίσματα. Πάντως, όπως μας μεταφέρθηκε για να αλλάξουν εσωτερικοί κανονισμοί θα πρέπει να συμφωνηθούν από σχολείο και από γονείς.

Τα πιο πάνω ζητήματα, και κυρίως σχετικά με την καταγγελία για οδηγίες του σχολείου όπως η μητέρα εισέρχεται στο σχολείο κατόπιν συνοδείας βοηθού διευθυντή, αρμόδια πηγή του Υπουργείου Παιδείας με την οποία επικοινωνήσαμε ανέφερε ότι θα διερευνήσει το ζήτημα και θα επικοινωνήσει με το σχολείο.