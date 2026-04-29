Η τελετή ονοματοδοσίας πτέρυγας του Δημοτικού Σχολείου Καϊμακλίου Γ΄ σε «Πτέρυγα Γιάννη Χριστοδούλου» θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 5 Μαΐου 2026, στις 8:15 π.μ., στον χώρο του σχολείου.

Η εκδήλωση διοργανώνεται από την Εφορεία Ελληνικών Εκπαιδευτηρίων Λευκωσίας και το Δημοτικό Σχολείο Καϊμακλίου Γ΄, υπό την αιγίδα της Υπουργού Παιδείας, Αθλητισμού και Νεολαίας, δρος Αθηνάς Μιχαηλίδου.

Η ονοματοδοσία γίνεται προς τιμήν του Κύπριου επιχειρηματία και φιλάνθρωπου Γιάννη Χριστοδούλου, ο οποίος κατάγεται από το Καϊμακλί και έχει αναπτύξει φιλανθρωπική δράση μέσω του Yiannis Foundation, στηρίζοντας παιδιά, οικογένειες και σχολεία στην Κύπρο και στο εξωτερικό.

Η πρωτοβουλία παρουσιάζεται ως αναγνώριση της κοινωνικής προσφοράς του, ιδιαίτερα στον τομέα της παιδείας, αλλά και ως μήνυμα προς τις νεότερες γενιές για τη σημασία της προσπάθειας, της προσφοράς και της αγάπης προς την πατρίδα.