Σε κλειστή συνεδρία της Επιτροπής Νομικών και εκτός ατζέντας, συζητείται αυτή την ώρα το νομοσχέδιο για τις παρακολουθήσεις των τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Στη συνεδρία της Επιτροπής η οποία διεξάγεται κεκλεισμένων των θυρών και σε χώρο άλλο από αυτόν που συνέρχεται συνήθως, κλήθηκαν και παρευρίσκονται ο Γενικός και ο Βοηθός Γενικός Εισαγγελέας και ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως μαζί με υπηρεσιακούς Λειτουργούς.

Το νομοσχέδιο εγκρίθηκε πριν δύο βδομάδες από το Υπουργικό Συμβούλιο και αυξάνονται τα αδικήματα για τα οποία θα μπορεί με αίτημα του Γενικού Εισαγγελέα σε δικαστή να ζητηθεί η άρση του τηλεπικοινωνιακού απορρήτου.

Το πλέον σημαντικό το οποίο και προκαλεί αντιδράσεις, αφορά στην παροχή εξουσιών στον Γενικό Εισαγγελέα κάτω από εξαιρετικές προϋποθέσεις, να δικαιούται να δίνει άδεια στην ΚΥΠ ή στον Αρχηγό Αστυνομίας να παρακολουθούν τηλεφωνικές συνδιαλέξεις μόνο για λόγους ασφάλειας του κράτους.

Η παράκαμψη του Δικαστηρίου πρώτη φορά γίνεται, γι’ αυτό και υπάρχουν αντιδράσεις εκ μέρους των βουλευτών, που δύσκολα θα πειστούν να συναινέσουν σε κάτι τέτοιο.

Στόχος πάντως της κυβέρνησης και του υπουργού Δικαιοσύνης είναι το νομοσχέδιο να ψηφιστεί άμεσα πριν τη διάλυση της παρούσας Βουλής ώστε να δοθεί ένα ισχυρό όπλο στην πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.