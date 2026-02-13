Ένα ισχυρό όπλο για την πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος προωθεί η Κυβέρνηση.

Συγκεκριμένα, το Υπουργικό Συμβούλιο, ενέκρινε σήμερα το νομοσχέδιο το οποίο προβλέπει, κάτω από αυστηρές προϋποθέσεις, την παρακολούθηση τηλεφωνικών συνδιαλέξεων.

Για το θέμα τοποθετήθηκε ο ίδιος ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Νίκος Χριστοδουλίδης, πριν την έναρξη του Υπουργικού Συμβουλίου.

Tο νομοσχέδιο θα προωθηθεί άμεσα στη Βουλή για ψήφιση, ουτως ώστε να δοθεί αυτό το ισχυρό όπλο στα χεριά των διωκτικών Αρχών, στον αγώνα για πάταξη του οργανωμένου εγκλήματος.