Η εκδίκαση μιας συγκλονιστικής υπόθεσης σεξουαλικής κακοποίησης ανήλικου παιδιού με θύτη τον ίδιο του τον πατέρα στο Κακουργιοδικείο Λεμεσού προκαλεί σοκ. Η υπόθεση έφθασε στο δικαστήριο μετά που το 6χρονο κοριτσάκι μίλησε στη μητέρα του και αποκάλυψε τα δύο σοβαρά περιστατικά σεξουαλικής κακοποίησης που υπέστη.

Σήμερα (25/02), σε κεκλεισμένων των θυρών διαδικασία, το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού καταδίκασε τον 58χρονο πατέρα. Με την απόφασή του, το Δικαστήριο υπογραμμίζει την ανάγκη αυστηρής προστασίας των παιδιών από κάθε μορφή σεξουαλικής βίας.

Συγκεκριμένα, το Κακουργιοδικείο επέβαλε συντρέχουσες ποινές φυλάκισης πέντε ετών στον κατηγορούμενο, ο οποίος παραδέχθηκε κατηγορίες που αφορούν σεξουαλική κακοποίηση παιδιού, κατά παράβαση του περί Πρόληψης και Καταπολέμησης της Σεξουαλικής Κακοποίησης, της Σεξουαλικής Εκμετάλλευσης Παιδιών και της Απεικόνισης Υλικού Σεξουαλικής Κακοποίησης Παιδιών Νόμου.

Σύμφωνα με τα γεγονότα, το πρώτο περιστατικό διαπράχθηκε τον Αύγουστο του 2024, όταν η ανήλικη καθόταν με τον κατηγορούμενο πατέρα της στον καναπέ της οικίας τους και αυτός την σκέπασε και προέβη σε αποτρόπαιες πράξεις σε βάρος της. Το δεύτερο περιστατικό διαπράχθηκε τον Μάρτιο του 2025, όταν ο κατηγορούμενος βρισκόταν εντός του μπάνιου. Η ανήλικη μπήκε για να χρησιμοποιήσει την τουαλέτα και τότε αυτός έκλεισε την πόρτα και την κακοποίησε.

Η ανήλικη, σύμφωνα με την απόφαση του Κακουργιοδικείου Λεμεσού, αποκάλυψε τα περιστατικά στη μητέρα της, η οποία με τη σειρά της τα είπε στη νονά της. Η τελευταία επικοινώνησε άμεσα με τη γραμμή βοήθειας «1440» του Συνδέσμου για την Πρόληψη και Αντιμετώπιση της Βίας στην Οικογένεια (ΣΠΑΒΟ) και προέβη σε σχετική καταγγελία.

Ο κατηγορούμενος, ανακρινόμενος λίγες ημέρες αργότερα, παραδέχθηκε τη διάπραξη των αδικημάτων.

Κατά την επιβολή της ποινής, το Κακουργιοδικείο τόνισε ότι ο Νόμος συμβάλλει στην αδιάκοπη προσπάθεια της παγκόσμιας κοινότητας να προστατεύσει τα παιδιά από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και κακοποίηση. Τόνισε ακόμη ότι «ανθρώπινος υγιής νους και λογική δεν μπορεί να διανοηθεί πατέρας να έχει και να εκδηλώνει σεξουαλικές ορμές και ορέξεις έναντι στο παιδί του. Οι σχέσεις γονέων και τέκνων με ό,τι τις περιβάλλει, δεν υπαγορεύουν τρόπους συμπεριφοράς. Θεωρούνται αυτονόητες και δεδομένες. Η φροντίδα, η αγάπη, η στοργή, η προστασία, η καθοδήγηση που ένας γονιός οφείλει να παρέχει στο παιδί του δεν επιβάλλονται από νόμους και κανόνες, αλλά λειτουργούν και πηγάζουν από το ένστικτο και την έμφυτη ανάγκη του γονέα προς το σπλάχνο του. Σε αυτές τις βάσεις πρέπει να στηρίζονται και εδραιώνονται οι μεταξύ τους σχέσεις. Οποιεσδήποτε συμπεριφορές εκφεύγουν από τα πιο πάνω πλαίσια και δεν περιβάλλονται από αυτά, θα πρέπει να αναχαιτίζονται κατάλληλα, πόσο μάλλον πράξεις που στρέφονται κατά της γενετήσιας λειτουργίας ανηλίκου εντός του οικογενειακού περιβάλλοντος. Ο κατηγορούμενος στην προκείμενη περίπτωση, εκμεταλλεύτηκε και κακοποίησε σεξουαλικά την ίδια του την κόρη ηλικίας 6 ετών σε δύο περιπτώσεις».

Όπως σημειώνεται στο ανακοινωθέν του Κακουργιοδικείου, απορρίφθηκε η θέση του συνηγόρου του κατηγορούμενου ότι δεν υπήρχε προσχεδιασμός ή εξαναγκασμός. Όπως εξήγησε το Κακουργιοδικείο στην αιτιολογημένη απόφασή του, στην πρώτη περίπτωση ο κατηγορούμενος κάλυψε το σώμα του και το σώμα της ανήλικης χρησιμοποιώντας κουβέρτα (ήταν Αύγουστος), προφανώς για να μην γίνουν ορατές οι πράξεις του, και στη δεύτερη περίπτωση έκλεισε την πόρτα, απομονώνοντας με αυτόν τον τρόπο την ανήλικη στο ίδιο χώρο που αυτός βρισκόταν ήδη γυμνός. Το στοιχείο του εξαναγκασμού προκύπτει από το γεγονός ότι, μεταξύ άλλων, και στις δύο περιπτώσεις έπιασε το χέρι της ανήλικης και την ανάγκασε με τον τρόπο αυτό, να τον αγγίξει σε ευαίσθητα σημεία. Προς όφελος του κατηγορούμενου λήφθηκαν υπόψη, μεταξύ άλλων, η παραδοχή του, το λευκό ποινικό μητρώο, η συνεργασία του με την Αστυνομία, καθώς και οι προσωπικές του περιστάσεις.

Στον κατηγορούμενο επιβλήθηκαν σε κάθε μία κατηγορία συντρέχουσες ποινές άμεσης φυλάκισης 5 ετών. Επίσης, εκδόθηκε εναντίον του κατηγορούμενου διάταγμα εποπτείας από την Αρχή Εποπτείας για περίοδο 6 ετών από την ημέρα αποφυλάκισής του.