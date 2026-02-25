Πήρε την εταιρική κάρτα και άρχισε να την χρεώνει για καύσιμα, με τα οποία γέμιζε τα αυτοκίνητα αγνώστων που μετέβαιναν σε πρατήρια. Ο ύποπτος χρέωνε την κάρτα και την ίδια ώρα τσέπωνε από τους πολίτες τα χρήματα, αφού τον περνούσαν για υπάλληλο του πρατηρίου. Πρόκειται για 25χρονο υπάλληλο εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, ο οποίος για την ώρα καταζητείται από το ΤΑΕ Λεμεσού με δικαστικό ένταλμα.

Σύμφωνα με καταγγελία που έγινε στην Αστυνομία από τον υπεύθυνο της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων, κατά το μήνα Δεκέμβριο 2025 και Ιανουάριο του 2026, η εταιρική κάρτα χρησιμοποιήθηκε σε πρατήρια καυσίμων στη Λεμεσό αλλά και σε άλλη επαρχία, σε ώρες που τα γραφεία της εταιρείας ήταν κλειστά και δεν εργαζόταν προσωπικό.

Ακολούθησε περαιτέρω διερεύνηση στα πρατήρια όπου έγιναν οι χρεώσεις και μέσω των κλειστών κυκλωμάτων παρακολούθησης, καταγράφηκε άνδρας να πλησιάζει ιδιωτικά οχήματα, να γεμίζει τα ρεζερβουάρ τους με καύσιμα, να χρεώνει την εταιρική κάρτα και στη συνέχεια να εισπράττει μετρητά από τους πολίτες, οι οποίοι τον θεωρούσαν υπάλληλο του πρατηρίου. Όπως διαπιστώθηκε, πρόκειται για 25χρονο υπάλληλο της εταιρείας ενοικίασης οχημάτων. Εναντίον του εκδόθηκε δικαστικό ένταλμα σύλληψης, και καταζητείται.