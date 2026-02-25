Η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών συνεχίζει τη διερεύνηση υποθέσεων μίσθωσης τουρκοκυπριακών περιουσιών στον Δήμο Πάφου αλλά και παγκύπρια, με τις έρευνες να παραμένουν σε εξέλιξη και να μην έχουν ολοκληρωθεί μέχρι στιγμής, σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ. Συνολικά, μελετώνται 110 υποθέσεις που αφορούν συμβάσεις του Δήμου Πάφου.

Παράλληλα, υπό μελέτη βρίσκονται οι φάκελοι που παραλήφθηκαν από κλιμάκιο του Υπουργείου Εσωτερικών για σκοπούς ελέγχου μισθώσεων τουρκοκυπριακών περιουσιών, συμπεριλαμβανομένων και συμβάσεων που αφορούν τον Δήμο Πάφου. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΚΥΠΕ, στη μεγάλη πλειοψηφία των υποθέσεων που εξετάστηκαν δεν φαίνεται να προκύπτουν παρατυπίες, πέραν περιπτώσεων μονομερούς διαφοροποίησης του σκοπού χρήσης.

Όπως διαπιστώθηκε σε ορισμένες περιπτώσεις, φέρεται να υπήρξε αλλαγή στον σκοπό παραχώρησης ακινήτων. Ενώ το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε παραχώρηση για συγκεκριμένο σκοπό, όπως για παράδειγμα δημιουργία χώρου πρασίνου, τελικά ο χώρος αξιοποιήθηκε για διαφορετική χρήση, όπως για χώρο στάθμευσης. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, μέχρι στιγμής δεν έχει διαπιστωθεί ότι οποιαδήποτε παραχώρηση έγινε με σκοπό την κερδοφορία, παρά ταύτα η διαφοροποίηση του σκοπού χρήσης τελεί υπό περαιτέρω εξέταση.

Την ίδια ώρα, τέσσερις με πέντε επιπλέον περιπτώσεις παραμένουν υπό διερεύνηση από το Υπουργείο Εσωτερικών, έπειτα από σχετικές καταγγελίες. Οι έρευνες για τις συγκεκριμένες υποθέσεις δεν έχουν ακόμη ολοκληρωθεί. Όπως προκύπτει από τους μέχρι στιγμής ελέγχους, στη μεγάλη πλειοψηφία των φακέλων που εξετάστηκαν φαίνεται να έχουν τηρηθεί οι προβλεπόμενες, νόμιμες διαδικασίες.

Οι τέσσερις με πέντε φάκελοι που βρίσκονται στο επίκεντρο φέρεται να αφορούν περιπτώσεις στις οποίες τις συγκεκριμένες περιουσίες διεκδικούσαν πρόσφυγες, ωστόσο η αρμόδια Επιτροπή έκρινε ότι θα ήταν πιο ωφέλιμο να παραχωρηθούν στον Δήμο. Έλεγχοι για τις συγκεκριμένες υποθέσεις είχαν διενεργηθεί τόσο πριν από έναν χρόνο όσο και πριν από τρία χρόνια, με τις διαδικασίες να βρίσκονται ακόμη στο στάδιο της διερεύνησης. Ενδεικτικά, η Υπηρεσία Διαχείρισης Τουρκοκυπριακών Περιουσιών εξετάζει επιμέρους παραμέτρους κάθε υπόθεσης, προκειμένου να διαμορφώσει και να υποβάλει τις τελικές της διαπιστώσεις στον Κηδεμόνα.

Στο μεταξύ, σε εξέλιξη βρίσκεται και το ανακριτικό έργο σε άλλη σοβαρή υπόθεση που απασχολεί την τοπική κοινωνία της Πάφου. Συγκεκριμένα, συνεχίζονται οι έρευνες για υπόθεση κατ’ ισχυρισμόν βιαιοπραγίας σε βάρος της συζύγου του εν αργία Δημάρχου Πάφου, καθώς και για ζητήματα που σχετίζονται με αναρτήσεις της Ιωάννας Φωτίου. Παράλληλα, διερευνάται καταγγελία για φερόμενη σεξουαλική κακοποίηση, έπειτα από αναφορά επιχειρηματία και του φερόμενου θύματος, με τις αρμόδιες αρχές να συνεχίζουν τη συλλογή μαρτυρικού υλικού και στοιχείων.

