Η αεροπορική εταιρεία Aegean προχωρεί σε ακυρώσεις πτήσεων προς το Ισραήλ, το Ιράκ, το Λίβανο και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, λόγω των πρόσφατων εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Ανακοίνωση της εταιρείας αναφέρει πως «πτήσεις ακυρώθηκαν από σήμερα Σάββατο 28 Φεβρουαρίου μέχρι και την Τρίτη 3 Μαρτίου, από και προς τα αεροδρόμια του Τελ Αβίβ, του Ερμπίλ, της Βαγδάτης, της Βηρυτού, του Ντουμπάι και του Αμπού Ντάμπι».

Προστίθεται πως «οι επιβάτες που διαθέτουν εισιτήρια για τις πτήσεις που ακυρώνονται θα λάβουν μήνυμα από την εταιρεία ή από τα αντίστοιχα ταξιδιωτικά γραφεία μέσω των οποίων προμηθεύτηκαν τα εισιτήριά τους, ώστε να ενημερωθούν ότι τους παρέχεται η δυνατότητα επιστροφής χρημάτων ή credit voucher για μελλοντική χρήση, καθώς και αλλαγής ημερομηνίας ταξιδιού χωρίς κανένα κόστος».

Επιπλέον, «η Aegean ενημερώνει ότι με στόχο τη διευκόλυνση των επιβατών που διαθέτουν εισιτήρια από και προς το Τελ Αβίβ, το Ερμπίλ, τη Βαγδάτη, τη Βηρυτό, το Αμπού Ντάμπι και το Ντουμπάι, για πτήσεις με προγραμματισμένη αναχώρηση έως και τις 10 Μαρτίου 2026, παρέχει, εφόσον το επιθυμούν, τη δυνατότητα τροποποίησης των πτήσεων είτε με δωρεάν επανέκδοση και αλλαγή των εισιτηρίων, χωρίς επιπλέον κόστος, για νέα ταξίδια με ημερομηνία αναχώρησης έως και τις 31 Μαρτίου 2026, είτε με ακύρωση της κράτησης και έκδοση credit voucher για μελλοντική χρήση».

Η αεροπορική εταιρεία «αξιολογεί διαρκώς τις τρέχουσες συνθήκες και θα επανέλθει με όποια νεότερη ενημέρωση», σημειώνεται.

Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις, οι επιβάτες μπορούν να επισκέπτονται το site της AEGEAN www.aegeanair.com.