Δεν υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας με αφορμή τα όσα συμβαίνουν στη περιοχή των Βρετανικών Βάσεων και τις αναχαιτίσεις drone αναφέρει σε ανακοίνωσή του ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας, μέσω ανακοίνωσής του, ενημερώνει τους δημότες και τους επισκέπτες ότι, σε σχέση με τα πρόσφατα γεγονότα που αφορούν τη RAF Ακρωτηρίου και ευρύτερα ζητήματα ασφαλείας που συνδέονται με τις Βρετανικές Βάσεις, βρίσκεται σε διαρκή και άμεση επικοινωνία τόσο με τις Βρετανικές Βάσεις Κύπρου όσο και με τις αρμόδιες υπηρεσίες της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με ενημέρωση που έχει περιέλθει στον Δήμο, δεν υφίσταται οποιοσδήποτε λόγος ανησυχίας για τους κατοίκους και τους επισκέπτες της περιοχής μας. Οι αρμόδιες αρχές αξιολογούν διαρκώς τα δεδομένα και λαμβάνουν όλα τα αναγκαία προληπτικά μέτρα στο πλαίσιο των υφιστάμενων πρωτοκόλλων ασφάλειας.

“Η Δημοτική Αρχή παρακολουθεί με υπευθυνότητα και ψυχραιμία τις εξελίξεις και παραμένει σε κατάσταση αυξημένης εγρήγορσης, ώστε να ανταποκριθεί άμεσα σε οποιαδήποτε νέα δεδομένα ή οδηγίες εκδοθούν από τις αρμόδιες κρατικές και στρατιωτικές αρχές”, προσθέτει στην ανακοίνωσή του.

“Καλούνται οι πολίτες να ενημερώνονται αποκλειστικά από έγκυρες και επίσημες πηγές και να αποφεύγουν τη διασπορά ανεπιβεβαίωτων πληροφοριών που ενδέχεται να προκαλέσουν αχρείαστη ανησυχία.

Ο Δήμος Παραλιμνίου – Δερύνειας θα συνεχίσει να ενημερώνει υπεύθυνα το κοινό για κάθε νεότερη εξέλιξη”, καταλήγει η ανακοίνωση.