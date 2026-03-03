Συμβουλές προς γονείς και εκπαιδευτικούς για τη στήριξη των παιδιών σε περίοδο κρίσης δίνει με ανακοίνωσή του ο οργανισμός “Hope For Children“, σημειώνοντας, μεταξύ άλλων, πως τα σχολεία θα πρέπει να συστήσουν ομάδες διαχείρισης κρίσεων, προκειμένου να υποστηρίζουν μαθητές, οικογένειες και προσωπικό, ανάλογα με τις ανάγκες που προκύπτουν.

Συγκεκριμένα, αναφέρει πως «είναι σημαντικό να διαβεβαιώσετε τα παιδιά ότι οι ενήλικες γύρω τους προβαίνουν σε κάθε ενέργεια ώστε τα ίδια να παραμείνουν ασφαλή στο σπίτι ή/και στο σχολείο. Ταυτόχρονα, σεβαστείτε και επικυρώστε κάθε συναίσθημα που μπορεί να έχουν και υποστηρίξτε τα να το εκφράσουν με έναν εποικοδομητικό τρόπο».

«Μην προσπαθήσετε να εγγυηθείτε ότι δεν θα συμβεί ποτέ κάτι κακό και μην προβείτε σε υποσχέσεις που απέχουν από την πραγματικότητα», σημειώνεται επίσης.

Το «Hope For Children» σημειώνει πως «μερικές φορές τα παιδιά δεν ζητούν συζήτηση άμεσα, αλλά προσπαθούν να περάσουν περισσότερο ποιοτικό χρόνο μαζί σας. Μπορείτε να περιοριστείτε σε πληροφορίες που να ανταποκρίνονται στις ερωτήσεις του παιδιού, χωρίς λεπτομέρειες που ενδεχομένως να προκαλούσαν περαιτέρω συναισθηματική επιβάρυνση».

Όσον αφορά τη συναισθηματική κατάσταση των παιδιών, το «Hope For Children» αναφέρει πως «οι μεταβολές στη συμπεριφορά και την όρεξη, οι δυσκολίες στον ύπνο, η αποφυγή της προσέλευσης στο σχολείο μπορεί να είναι ενδεικτικά στοιχεία ότι το παιδί έχει αυξημένο επίπεδο άγχους ή δυσανασχέτησης. Αυτό είναι αναμενόμενο και θα αρχίσει να μειώνεται με τον καθησυχασμό, τη φροντίδα και την συναισθηματική υποστήριξη».

«Σε περίπτωση που η κατάσταση αυτή εξακολουθήσει ή το παιδί φαίνεται να είναι ιδιαίτερα ευάλωτο, αναζητήστε την υποστήριξη επαγγελματία ψυχικής υγείας», προσθέτει.

Το «Hope For Children» καλεί γονείς και εκπαιδευτικούς να διατηρούν ένα τακτικό πρόγραμμα, με στόχο τη διασφάλιση της σωματικής και ψυχικής υγείας των παιδιών, και να εντάσσουν δραστηριότητες που προσφέρουν ανακούφιση. Παράλληλα, συστήνει τον περιορισμό της έκθεσης σε ειδήσεις με έντονους τίτλους που ενδέχεται να προκαλέσουν φόβο και σύγχυση.

Ο οργανισμός ενθαρρύνει την ενασχόληση των παιδιών με καθημερινές δραστηριότητες αντί της συνεχούς πρόσβασης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όσον αφορά τους εφήβους, προτείνει την παροχή περισσότερων πληροφοριών και την ενημέρωση για διαθέσιμα μέσα υποστήριξης, ενώ για τα μικρότερα παιδιά εισηγείται σαφείς και σύντομες εξηγήσεις.

Όπως σημειώνεται στην ανακοίνωση, η επαγγελματική ομάδα του «Hope For Children» παραμένει στη διάθεση του κοινού για περαιτέρω πληροφορίες, καθοδήγηση και ψυχοκοινωνική στήριξη σε 24ωρη βάση.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν δωρεάν μέσω της Γραμμής Βοήθειας 1466, καθώς και μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του οργανισμού.

