Ποινές φυλάκισης επέβαλαν τα Μόνιμα Κακουργιοδικεία Λεμεσού και Λάρνακας σε τρεις άνδρες ηλικίας 32, 31 και 26 ετών, μετά την εκδίκαση δύο ξεχωριστών υποθέσεων εμπορίας ναρκωτικών.

Το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λεμεσού καταδίκασε τον 32χρονο σε εννέα χρόνια φυλάκισης και τον 26χρονο σε τρεισήμισι χρόνια, ενώ το Μόνιμο Κακουργιοδικείο Λάρνακας επέβαλε στον 31χρονο ποινή φυλάκισης έξι ετών.

Η πρώτη υπόθεση αφορά τον εντοπισμό και την κατάσχεση περίπου εννέα κιλών κάνναβης, 52 γραμμαρίων κοκαΐνης, 1.001 κροτίδων και άλλων βεγγαλικών, κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης της ΥΚΑΝ σε κατοικία στη Λεμεσό στις 3 Αυγούστου 2024. Ο 32χρονος συνελήφθη την ίδια ημέρα, ενώ στο πλαίσιο της διερεύνησης συνελήφθη στις 30 Οκτωβρίου 2024 και ο 26χρονος.

Για την ίδια υπόθεση είχαν συλληφθεί ακόμη τρία πρόσωπα, ηλικίας 26 και 30 ετών, ενώ η Αστυνομία συνεχίζει να καταζητεί δύο άνδρες ηλικίας 27 και 36 ετών.

Η δεύτερη υπόθεση αφορά τον εντοπισμό ποσότητας κάνναβης βάρους ενός κιλού και 72 γραμμαρίων στην αποσκευή του 31χρονου, κατά την άφιξή του στο αεροδρόμιο Λάρνακας από το εξωτερικό στις 3 Οκτωβρίου 2025. Ο έλεγχος διενεργήθηκε από λειτουργούς του Τμήματος Τελωνείων, έπειτα από υπόδειξη μελών της ΥΚΑΝ, στο πλαίσιο συντονισμένων ενεργειών για την αποτροπή εισαγωγής ναρκωτικών στην Κύπρο.

Σε μεταγενέστερη έρευνα στην οικία του 31χρονου εντοπίστηκε και κατασχέθηκε επιπλέον ποσότητα ρητίνης κάνναβης βάρους 57 γραμμαρίων. Τις δύο υποθέσεις διερεύνησαν τα επαρχιακά κλιμάκια της ΥΚΑΝ σε Λεμεσό και Λάρνακα.