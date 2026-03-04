Στην τσιμπίδα του Οργανισμού Ασφάλισης Υγείας πιάστηκε πλαστικός χειρουργός, ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε, εξαπατούσε το σύστημα είτε καταχωρώντας ελλιπή στοιχεία δικαιούχων ή παρουσιάζοντας αποδεικτικά δεδομένα που σε κάποιες περιπτώσεις δεν ανταποκρίνονταν στην πραγματικότητα.

Συγκεκριμένα, ο εν λόγω πλαστικός χειρουργός, στον οποίο επιβλήθηκε τελικά πρόστιμο ύψους €30.000, καταχωρούσε αιτήματα για αποζημίωση από τον ΟΑΥ χωρίς να παρουσιάζει τα απαραίτητα απεικονιστικά αποδεικτικά για τη διενέργεια των ιατρικών πράξεων που δήλωνε ότι είχε διενεργήσει.

Παράλληλα όμως και όπως διαπίστωσε ο ΟΑΥ, κατόπιν σχετικής διερεύνησης, ο συγκεκριμένος γιατρός είχε καταχωρήσει αιτήματα για αποζημίωση για διαφορετικούς ασθενείς, για τους οποίους όμως καταχωρούσε τα ίδια απεικονιστικά αποδεικτικά.

Με απλά λόγια, σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο ΟΑΥ απαιτεί την καταχώρηση φωτογραφιών προκειμένου να καταβάλει την αποζημίωση, ο γιατρός διαπιστώθηκε ότι διεκδίκησε αποζημιώσεις για διαφορετικούς ασθενείς καταχωρώντας στο σύστημα την ίδια φωτογραφία.

Κατά τον μήνα Ιανουάριο, όμως, ο ΟΑΥ επέβαλε διοικητικό πρόστιμο, αυτή τη φορά συνολικού ύψους €18.500 και σε άλλους τέσσερις γιατρούς.

Οι συγκεκριμένοι γιατροί που κατέχουν τις ειδικότητες της αιματολογίας, παθολογικής ογκολογίας, ακτινοθεραπευτικής ογκολογίας και παθολογίας, φέρονται να υπέβαλλαν απαιτήσεις για αποζημίωση για υπηρεσίες ενδονοσοκομειακής φροντίδας οι οποίες ωστόσο, περιλαμβάνονται στις εξωνοσοκομειακές υπηρεσίες ή ζητούσαν επιπρόσθετες αποζημιώσεις για πράξεις που περιλαμβάνονται στο πακέτο αποζημίωσης της υπηρεσίας που προσέφεραν στους ασθενείς.

Σε κάθε έναν από τους γιατρούς αυτούς επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο που κυμαίνεται, ανάλογα με την περίπτωση, από €1500 μέχρι και €12.000.

Όπως ανέφερε στον «Φ» ο αρμόδιος διευθυντής του ΟΑΥ, Κωνσταντίνος Παναγίδης, ο Οργανισμός κατέληξε στην επιβολή των συγκεκριμένων διοικητικών προστίμων, αφού διενήργησε πρώτα τους απαραίτητους ελέγχους παρακολουθώντας τη δραστηριότητα των γιατρών στο λογισμικό σύστημα του ΓεΣΥ.

Στο μεταξύ και όπως ενημέρωσε χθες ο ΟΑΥ, εντός Μαρτίου θα αρχίσουν και οι επιτόποιοι έλεγχοι στα νοσηλευτήρια του Γενικού Συστήματος Υγείας, στο πλαίσιο της εξέτασης των Δεικτών Ασφάλειας και Ποιότητας που εφαρμόζονται από τον Οργανισμό.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση/ενημέρωση που στάλθηκε στα νοσοκομεία, οι επιθεωρήσεις θα εστιάσουν στην ορθότητα και πληρότητα των στοιχείων που υποβλήθηκαν, αλλά και στις διαδικασίες συλλογής και καταγραφής που εφαρμόζουν τα νοσηλευτήρια, βάσει συγκεκριμένης μεθοδολογίας βαθμολόγησης.

Τους ελέγχους θα διενεργήσει, για λογαριασμό του ΟΑΥ, η Κυπριακή Εταιρεία Πιστοποίησης (ΚΕΠ), με απευθείας επικοινωνία και συντονισμό με τα νοσηλευτήρια, τα οποία θα ενημερώνονται γραπτώς για την ημερομηνία, τη διάρκεια και το δείγμα που θα ελεγχθεί.

Ο έλεγχος θα αφορά τα δεδομένα των νοσηλευτηρίων, όπως αυτά έχουν καταγραφεί κατά το χρονικό διάστημα μεταξύ Σεπτεμβρίου – Δεκεμβρίου 2025.

Ο ΟΑΥ ξεκαθαρίζει, στην ανακοίνωσή του ότι η συμμετοχή στη διαδικασία ελέγχου είναι υποχρεωτική, τόσο ως προς την παρουσία αρμόδιου προσωπικού όσο και ως προς τη διάθεση όλων των απαραίτητων υποστηρικτικών εγγράφων.