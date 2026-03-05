Δικηγόρος του οποίου αφαιρέθηκε η άδεια από το Πειθαρχικό για 14 μήνες, ήθελε να μπαινοβγαίνει στο Τμήμα Μετανάστευσης και να εκτελεί εργασίες. Του έκλεισαν την πόρτα και παραπονέθηκε στο Ανώτατο Δικαστήριο το οποίο όμως απέρριψε την αίτησή του ώστε να διαταχθεί ο υφυπουργός Μετανάστευσης να αποδέχεται όπως διεξάγει μη νομικές εργασίες.

Ο αιτητής είναι δικηγόρος και διατηρεί δικηγορικό γραφείο με κύκλο εργασιών σε όλη την Κύπρο προσφέροντας, μεταξύ άλλων, και υπηρεσίες σχετιζόμενες με θέματα μετανάστευσης, διεθνούς προστασίας, αρχείου πληθυσμού, υπηρεσίες ασύλου και άλλα συναφή. Στις 26/11/2025 το Πειθαρχικό Συμβούλιο Δικηγόρων ανέστειλε την άδεια επαγγέλματος δικηγόρου του για περίοδο 14 μηνών από 17/12/2025 στην υπόθεση αρ. 67/24. Όπως προέβαλε ο ίδιος με αίτησή του στο Ανώτατο Δικαστήριο, η ως άνω απόφαση δεν επεκτείνεται σε απαγόρευση άσκησης επιτηδεύματος πέραν της δικηγορίας και οι υπηρεσίες μετανάστευσης, αρχείου πληθυσμού, υπηρεσίες ασύλου και άλλες υπηρεσίες δεν έχουν σχέση με το επάγγελμα του δικηγόρου, ούτε και αποτελούν άσκηση του δικηγορικού επαγγέλματος.

Αυτός είχε επιχειρήσει αρκετές φορές να διεκπεραιώσει εργασίες στο Τμήμα Μετανάστευσης του Υφυπουργείου όπως και εκπρόσωποί του, αλλά με επιστολή στις 16/1/2026 η οποία εστάλη από λειτουργό του Τμήματος Μετανάστευσης, αυτός ειδοποιείτο ότι, δεδομένης της αναστολής της άδειας άσκησης του επαγγέλματος του δικηγόρου, εμποδιζόταν από του να προωθεί ή να υποβάλλει αιτήματα που αφορούν σε αρμοδιότητες του Τμήματος Μετανάστευσης και ότι αυτά δεν θα τύγχαναν περαιτέρω χειρισμού ή ενημέρωσης.

Αυτός αντέδρασε πρώτα με επιστολή και μετά με καταχώρηση στο Ανώτατο Δικαστήριο μονομερούς Αίτησης με την οποία επιζητεί την άδεια του Δικαστηρίου για την καταχώρηση Αίτησης με κλήση προς έκδοση Προνομιακού Εντάλματος Mandamus, με το οποίο: «… να διατάσσεται ο υφυπουργός Μετανάστευσης και Διεθνούς Προστασίας, ή η διευθύντρια του Τμήματος Μετανάστευσης ή οι λειτουργοί να επιτρέπουν την άσκηση του επαγγέλματος ή του επιτηδεύματος του αιτητή και ή την προσφορά υπηρεσιών που αφορούν ζητήματα μετανάστευσης, διεθνούς προστασίας, κ.ά.

Το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν προκύπτει από μέρους του αιτητή διακριτή απαίτηση (distinct demand) προς τον υφυπουργό Μετανάστευσης για συμμόρφωσή τους προς συγκεκριμένη νομική υποχρέωση. Ένας αιτητής θα πρέπει, σημειώνει το Δικαστήριο, προτού αποταθεί στο Δικαστήριο για άδεια, να έχει αιτηθεί από το δημόσιο όργανο την εκτέλεση του καθήκοντός του, αλλά αυτό να έχει αρνηθεί να συμμορφωθεί. Η αρμόδια Αρχή πρέπει να γνωρίζει τι απαιτείται από αυτή

Τέλος, το Ανώτατο διέκρινε ότι οι γενικόλογες και αόριστες αναφορές του αιτητή περί καθολικής απαγόρευσής του για εκτέλεση εργασιών ουχί υπό την ιδιότητα δικηγόρου αλλά υπό άλλη ιδιότητα, χωρίς να γίνεται αναφορά σε οτιδήποτε το συγκεκριμένο, δεν μπορούν να καλύψουν το πιο πάνω κενό. Εν τέλει η αίτηση απορρίφθηκε.