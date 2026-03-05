Τόσο η αντιμετώπιση από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο του υπουργείου Παιδείας, όσο και η τοποθέτηση της Επιτρόπου Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενας Περικλέους, οδήγησαν τον πρόεδρο της επιτροπής Παιδείας της Βουλής, Παύλο Μυλωνά, στην απόσυρση πρότασης νόμου που κατέθεσε αναφορικά με μαθητές με μεταναστευτική βιογραφία. Σκοπός της εν λόγω πρότασης ήταν τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία και ηλικίας δημοτικού σχολείου και άνω, να γίνονται αποδεκτά για φοίτηση σε δημόσιο δημοτικό σχολείο, εφόσον παρακολουθήσουν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας που προσφέρονται από την αρμόδια Αρχή. Επίσης, θα έπρεπε να διαπιστωθεί ότι τα παιδιά κατέχουν καλή γνώση της ελληνικής γλώσσας κατόπιν επιτυχίας σε σχετική εξέταση που διοργανώνεται από την αρμόδια Αρχή.

Στο πλαίσιο της συζήτησης στην επιτροπή Παιδείας, η εκπρόσωπος του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αναφέρθηκε στις ενέργειες που γίνονται για στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία, τονίζοντας πως αυτές υλοποιούνται εντός εκπαιδευτικού συστήματος και πως δεν είναι εφικτή μια δομή εκτός. Κι αυτό διότι, είναι υποχρεωτική η άνευ όρων φοίτηση παιδιών στο σχολείο.

Από πλευράς της η Επίτροπος του Παιδιού, εξήγησε πως η «εξέταση» στην οποία γινόταν αναφορά, δεν μπορεί να είναι φίλτρο για την εισδοχή παιδιών ή για τον αποκλεισμό τους από το σχολείο. Η κ. Περικλέους αναφέρθηκε και σε σχετικές συμβάσεις για τα ζητήματα αυτά, επισημαίνοντας πως η εν λόγω πρόταση δεν ήταν συμβατή με αυτές. «Η ιδέα και μόνο ότι πρέπει τα παιδιά να περάσουν από εξέταση για να μπουν στο σχολείο, είναι προβληματική», ανέφερε.

Ο κ. Μυλωνάς δήλωσε ότι απέσυρε την πρόταση, καθώς θεωρήθηκε αντισυνταγματική. Όπως εξήγησε, σκοπός της πρότασης ήταν να στηρίξει τα παιδιά με μεταναστευτική βιογραφία για να γνωρίζουν την ελληνική γλώσσα με διαδικασίες που θα αποφάσιζε η αρμόδια Αρχή. «Η αξιολόγηση των παιδιών δεν θεωρούσα ότι είναι εξέταση», είπε, προσθέτοντας ότι «η αξιολόγηση των παιδιών μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους, ούτως ώστε να εντάσσονται σε τάξεις με βάση τη δυνατότητα επικοινωνίας και τη γνώση της ελληνικής γλώσσας».

Ωστόσο, όλοι οι παρευρισκόμενοι συμφώνησαν στο πως υπάρχουν προβλήματα και στρεβλώσεις που θα πρέπει να επιλυθούν για την καλύτερη δυνατή στήριξη των παιδιών με μεταναστευτική βιογραφία που φοιτούν στο εκπαιδευτικό μας σύστημα.