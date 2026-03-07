Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία και η βιομηχανία τροφίμων, καθώς η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού λαμβάνει ανησυχητικές διαστάσεις. Τα νέα δεδομένα από το μέτωπο της νόσου, σε συνδυασμό με τις πιέσεις της αγοράς, συνθέτουν ένα σκηνικό ασφυξίας για τον πρωτογενή τομέα.

Ήδη ο αόρατος εχθρός του αφθώδους πυρετού εξαπλώνεται ραγδαία στις κτηνοτροφικές περιοχές της Λάρνακας. Με 32 μονάδες να έχουν ήδη πληγεί, 20.000 ζώα να θανατώνονται και πέραν των 170.000 να βρίσκονται στο επίκεντρο της κρίσης, η κυβέρνηση και οι κτηνοτρόφοι δίνουν μια άνιση μάχη με το χρόνο, τη γραφειοκρατία των Βρυξελλών και τον κίνδυνο του ολοκληρωτικού αφανισμού του ζωικού κεφαλαίου.

Η κατάσταση επιδεινώνεται καθημερινά, καθώς επιβεβαιώθηκαν χθες εννέα νέα κρούσματα στις περιοχές Λιβάδια και Δρομολαξιά. Μολυσμένες μονάδες έχουν εντοπιστεί σε πέντε συνολικά περιοχές: Δήμος Αραδίππου, Λιβάδια Λάρνακας, Τρούλλοι, Ορόκλινη και Δρομολαξιά. Γύρω από κάθε θετική μονάδα, οριοθετείται ζώνη προστασίας 3 χλμ.

Ανησυχία ωστόσο προκαλεί ο εντοπισμός κρουσμάτων αφθώδους πυρετού σε αγελάδες που βρίσκονται σε παράνομο υποστατικό στην περιοχή των Λιβαδιών.

Η υπόθεση λαμβάνει πλέον και ποινικές διαστάσεις, καθώς διερευνάται από κοινού από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες και την Αστυνομία. Σημειώνεται ότι το εν λόγο υποστατικό δεν είχε κωδικό από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, ενώ διερευνάται και ο τρόπος μεταφοράς των ζώων.

Σημειώνεται ότι μετά τον εντοπισμό των κρουσμάτων στην Ορόκλινη, χαρτογραφήθηκε η περιοχή, καθορίστηκαν ζώνες προστασίας και επιτήρησης 3 χλμ και 10 χλμ, αντίστοιχα, με αποκλεισμούς των επηρεαζόμενων περιοχών, μετακινήθηκαν συνεργεία με ψεκαστήρες για απολύμανση όλων των εισερχόμενων οχημάτων στις ζώνες αυτές, μέσω και συνδρομής από άλλες Υπηρεσίες.

Η εξέλιξη αυτή προκαλεί απόγνωση στους κτηνοτρόφους, καθώς η εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων είναι αμείλικτη. Η Ε.Ε. επιβάλλει τη θανάτωση όλων των ζώων στις πληγείσες μονάδες για τον περιορισμό της μετάδοσης. Οι παραγωγοί βλέπουν το βιος τους να χάνεται, ενώ η αβεβαιότητα για την επόμενη μέρα και το ύψος των αποζημιώσεων εντείνει την ανασφάλεια.

Την ίδια ώρα, ο Σύνδεσμος Τυροκόμων Κύπρου παρεμβαίνει δυναμικά, αποστέλλοντας επιστολή προς τα αρμόδια Υπουργεία με αίτημα τη λήψη άμεσων προληπτικών μέτρων. Σύμφωνα με τον Σύνδεσμο, η προστασία της δημόσιας υγείας και της οικονομικής σταθερότητας καθιστά επιβεβλημένη την αυστηροποίηση των ελέγχων, ειδικά σε περιοχές όπου η Κυπριακή Δημοκρατία δεν ασκεί πλήρη έλεγχο.

Ο Σύνδεσμος ζητά, την αναστολή λειτουργίας μονάδων στη Νεκρή Ζώνη. Συγκεκριμένα, ζητά προσωρινό κλείσιμο κτηνοτροφικών μονάδων εντός ή πέριξ της Νεκρής Ζώνης (περιοχή Περγάμου), μέχρι να διασφαλιστεί η πλήρης συμμόρφωσή τους με τα πρωτόκολλα βιοπροστασίας. Περαιτέρω, ζητά εντατικοποίηση της επιτήρησης για την αποτροπή παράνομης διακίνησης ζώων, ζωοτροφών ή υλικών που μπορεί να μεταφέρουν τον ιό, καθώς και συνεχή έλεγχο στο σημείο διέλευσης Περγάμου, καθώς οι ιδιοκτήτες μονάδων εκεί δραστηριοποιούνται εκτός των ελεγχόμενων περιοχών, δυσχεραίνοντας την εποπτεία.

Οι τυροκόμοι υπογραμμίζουν ότι οι ενδείξεις συγκλίνουν στη μεταφορά του ιού μέσω των κατεχόμενων περιοχών. Προειδοποιούν δε, πως αν δεν υπάρξει έγκαιρη και συντονισμένη δράση, διακυβεύεται η αξιοπιστία των κυπριακών προϊόντων στις διεθνείς αγορές και η ίδια η βιωσιμότητα της τυροκομίας, που αποτελεί βασικό πυλώνα της κυπριακής οικονομίας.

Από τα κατεχόμενα στις ελεύθερες περιοχές

>Οι αρχές επιχειρούν να περιορίσουν την εξάπλωση της νόσου και να στηρίξουν τους πληγέντες κτηνοτρόφους

Η επιβεβαίωση του πρώτου κρούσματος στα Λιβάδια Λάρνακας στις 20 Φεβρουαρίου 2026 σήμανε συναγερμό, ενώ στις 15 Δεκεμβρίου 2025 εντοπίστηκε ο ιός στα κατεχόμενα.

Η υποψία ότι η νόσος πέρασε από τη νεκρή ζώνη ενισχύεται από το γεγονός ότι ο ιός ευημερεί στα κατεχόμενα, όπου οι έλεγχοι είναι ανύπαρκτοι. Παρά την παραλαβή 60.000 δόσεων εμβολίων από την τ/κ πλευρά (τα οποία είχαν παραχωρηθεί αρχικά από τη Δημοκρατία) και 529.000 δόσεων από την ΕΕ, η κατάσταση παραμένει κρίσιμη. Έχει ήδη ολοκληρωθεί ο εμβολιασμός όλων των ζώων εντός της κρίσιμης ζώνης των 10 χλμ και από χθες πραγματοποιούνται εμβολιασμοί παγκύπρια.

Με νέο Διάταγμα που δημοσιεύθηκε στις 5 Μαρτίου 2026, η κυβέρνηση επιβάλλει δρακόντεια μέτρα:

• Καθολική απαγόρευση μετακίνησης δίχηλων ζώων (βοοειδή, πρόβατα, χοίροι).

• Κανείς δεν εισέρχεται στις ζώνες προστασίας χωρίς ειδική άδεια («πάσο»).

• Αναστολή συγκομιδής ζωοτροφών μέχρι τις 21 Μαρτίου.

• Απαγόρευση κυνηγίου και εκπαίδευσης σκύλων στις πληγείσες περιοχές για αποφυγή διασποράς.

Το πιο ακανθώδες ζήτημα παραμένει η θανάτωση των ζώων. Ενώ οι κτηνοτροφικές οργανώσεις με επιστολή τους προς τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Χριστοδουλίδη, κάνουν λόγο για «εκρίζωση της κτηνοτροφίας αντί του ιού», οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες ξεκαθαρίζουν πως «η θανάτωση όλων των ζώων σε μολυσμένη μονάδα δεν είναι επιλογή, αλλά αυστηρή υποχρέωση που απορρέει από τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό 2020/687».

Ήδη τέσσερα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την ταφή των ζώων σε ειδικά επιλεγμένους χώρους, ώστε να μην μολυνθεί ο υδροφόρος ορίζοντας.

Σε μια προσπάθεια να κατευνάσει την οργή και την απόγνωση των παραγωγών, το Υπουργικό Συμβούλιο ενέκρινε την Πέμπτη προκαταβολή έως €50.000 ανά μονάδα για απώλεια εισοδήματος, καθώς και Σύσταση Ειδικής Επιτροπής για τον καθορισμό εξατομικευμένων πακέτων αποζημίωσης.

Περαιτέρω, σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ» εξετάζονται αγορές από τη Γαλλία και την Ισπανία για εισαγωγή νέων ζώων, μόλις καθαρίσουν οι περιοχές, μια διαδικασία που μπορεί να κρατήσει τουλάχιστον έξι μήνες.

Σημεία ελέγχου στην επαρχία Λάρνακας

Για την αποτροπή περαιτέρω εξάπλωσης του ιού και την αντιμετώπιση των υφιστάμενων κρουσμάτων αφθώδους πυρετού, συνεργάζονται 16 Υπηρεσίες, με τη συνολική απασχόληση τουλάχιστον 513 ατόμων ανά 24ωρο.

Καθημερινά πραγματοποιείται συνάντηση της Συντονιστικής Ομάδας, στην οποία συμμετέχουν: Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, Τμήμα Γεωργίας, Αστυνομία Κύπρου, Πυροσβεστική Υπηρεσία, Εθνική Φρουρά, Πολιτική Άμυνα, Υπηρεσία Θήρας και Πανίδας, Τμήμα Δημοσίων Έργων, Υγειονομικές Υπηρεσίες, Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων, Τμήμα Περιβάλλοντος, Τμήμα Δασών, Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης, Επαρχιακή Διοίκηση Λάρνακας, Τμήμα Κτηματολογίου, Βρετανικές Βάσεις.

Έχουν εγκατασταθεί εικοσιτετράωρα σημεία ελέγχου και απολύμανσης στις ζώνες προστασίας και επιτήρησης και συγκεκριμένα στις κτηνοτροφικές μονάδες περιοχής Αραδίππου, Λιβαδιών, Κελλιών, Τρούλλων, Ορόκλινης. Επιπρόσθετα, έχουν τοποθετηθεί σημεία ελέγχου και απολύμανσης στις περιοχές Αλεθρικού, Κλαυδιών, Αγγλισίδων, Κοφίνου, Καλού Χωριού Λάρνακας, Αθηαίνου και Αβδελλερού.

Οι έλεγχοι και απολυμάνσεις περιλαμβάνουν αποκλεισμό της περιοχής (Ορόκλινη, Λειβάδια και Αραδίππου), όπου δεν εισέρχεται κάποιος χωρίς άδεια από τις κτηνιατρικές υπηρεσίες. Για τους ελέγχους αυτούς ετοιμάστηκε και δημοσιεύτηκε στις 26/02/2026 γνωστοποίηση στην Επίσημη εφημερίδα της Δημοκρατίας.

Επιπρόσθετα έχουν δημιουργηθεί Σημεία Ελέγχου Προστασίας-Επιτήρησης στις εξόδους Ορόκλινης, Λειβαδιών, Αβδελλερού, Πύλας και στον παλαιό δρόμο Αθηαίνου – Κόσιης. Οι έλεγχοι αφορούν άδεια εισόδου σε κτηνοτροφικές περιοχές μέσω κυριών οδικών αρτηριών για αποφυγή παράνομης μεταφοράς ζώων ή/και ζωοτροφών και άλλων σχετικών προϊόντων και υλικών.

Σημειώνεται ότι ο ιός δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο. Η κατανάλωση ζωοκομικών προϊόντων είναι ασφαλής, ενώ το χαλλούμι ΠΟΠ δεν φαίνεται να επηρεάζεται από τις εξελίξεις, παρά τις ανησυχίες για τη μείωση της παραγωγής γάλακτος.