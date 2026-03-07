Ο αυτοκινητόδρομος Λεμεσού-Πάφου είναι ο πιο επικίνδυνος για ατυχήματα ένεκα συσσώρευσης νερού, όπως προκύπτει από απάντηση του υπουργού Μεταφορών κ. Αλέξη Βαφεάδη σε ερώτηση του βουλευτή του ΔΗΣΥ Νίκου Γεωργίου.

Αν και ο υπουργός, λόγω αναρμοδιότητας, δεν απάντησε στην πτυχή της ερώτησης που αφορούσε τον αριθμό των τροχαίων ατυχημάτων που έχουν καταγραφεί στους αυτοκινητοδρόμους της Κύπρου, ενημερώνει τον κ. Γεωργίου, πως τα προβλήματα δημιουργούνται ένεκα της τοπικής συσσώρευσης όμβριων υδάτων σε περιοχές όπου υπάρχει συνδυασμός κοίλης καμπής σε μηκοτομή με δεξιόστροφη στροφή σε οριζοντιογραφία.

Όπως εξηγεί ο κ. Βαφεάδης, σε μεμονωμένες περιπτώσεις μπορούν να δημιουργούνται τοπικά σημεία με μηδενική κατά μήκος και κατά πλάτος κλίση με αποτέλεσμα να μην υπάρχει ικανοποιητική απορροή των ομβρίων.

Περαιτέρω ο υπουργός αναφέρει πως από το 2010 έγινε διερεύνηση του προβλήματος (συγκέντρωσης νερού) σε όλους τους αυτοκινητόδρομους και είχαν εντοπιστεί 20 περιπτώσεις οι πλείστες των οποίων στον αυτοκινητόδρομο Λεμεσού – Πάφου.

Ο κ. Βαφεάδης προσθέτει, πως ανάλογα με την περίπτωση λήφθηκαν ενισχυτικά μέτρα απορροής ομβρίων, όπως κατασκευή κατά μήκος σχαρών υδροσυλλογής και μεγάλωμα του ανοίγματος στα στηθαία ασφαλείας. Σύμφωνα με τον υπουργό Μεταφορών, τα μέτρα έχουν φέρει σημαντικά αποτελέσματα ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα.

Ο υπουργός γνωστοποιεί πως ιδιαίτερη σημασία στον έλεγχο των ευαίσθητων σημείων των αυτοκινητοδρόμων δίνεται πριν την έναρξη της χειμερινής περιόδου για καθαρισμό σχαρών, καναλιών κ.λπ..

Τέλος, ο υπουργός Μεταφορών υποδεικνύει, πως με βάση και τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, σε περίπτωση βροχόπτωσης οι οδηγοί οφείλουν να οδηγούν «αμυντικά» διατηρώντας απόσταση από προπορευόμενα οχήματα και οδηγώντας με ανάλογα μειωμένη ταχύτητα.