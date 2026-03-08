Την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το έργο των δημοσίων και ιδιωτικών κτηνιάτρων που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού, στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σε βίντεο και δημοσιεύματα εκφράζει ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και ο Κλάδος Υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και ο Κλάδος Υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εκφράζει την έντονη ανησυχία και απογοήτευσή του για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζεται το έργο των δημόσιων και ιδιωτών κτηνιάτρων αλλά και του προσωπικού των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που συμμετέχουν στην αντιμετώπιση της επιζωοτίας του αφθώδους πυρετού.

Οι κτηνίατροι της Κύπρου βρίσκονται στην πρώτη γραμμή μιας ιδιαίτερα δύσκολης και επώδυνης αποστολής. Καλούνται, με υψηλό αίσθημα ευθύνης και επαγγελματισμό, να εφαρμόσουν μέτρα που επιβάλλονται από την Ευρωπαϊκή νομοθεσία για τον έλεγχο ενός εξαιρετικά μεταδοτικού νοσήματος, με στόχο την προστασία της κτηνοτροφίας, της οικονομίας της χώρας και της ζωικής παραγωγής. Οι διαδικασίες αυτές εφαρμόζονται με αυστηρή τήρηση επιστημονικών πρωτοκόλλων και κανόνων ευζωίας των ζώων. Παράλληλα, οι κτηνίατροι είναι εκείνοι που από τη πρώτη στιγμή κλήθηκαν να διενεργήσουν τους απαραίτητους εμβολιασμούς στις εκτροφές και συνεργάζονται στενά με τις αρμόδιες κρατικές υπηρεσίες για τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου. Με επιστημονική τεκμηρίωση και επαγγελματική ευθύνη, καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να ελεγχθεί η επιζωοτία και να σωθεί όσο το δυνατόν μεγαλύτερο μέρος του ζωικού κεφαλαίου της χώρας.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι κτηνίατροι που συμμετέχουν στις επιχειρήσεις αυτές δεν είναι απλοί εκτελεστές διαδικασιών. Είναι επιστήμονες που έχουν αφιερώσει τη ζωή τους στη φροντίδα και προστασία των ζώων και οι οποίοι βιώνουν καθημερινά το ψυχολογικό βάρος των δύσκολων αποφάσεων που απαιτεί η διαχείριση μιας επιζωοτίας. Η δημόσια στοχοποίηση, η αμφισβήτηση της επιστημονικής τους επάρκειας ή η καλλιέργεια κλίματος καχυποψίας απέναντί τους είναι άδικη, ατεκμηρίωτη και υπονομεύει την κοινή προσπάθεια για τον έλεγχο της νόσου.

Ο Παγκύπριος Κτηνιατρικός Σύλλογος και ο Κλάδος Υπαλλήλων των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών εκφράζει την πλήρη και αδιαπραγμάτευτη στήριξή του προς όλους τους κτηνιάτρους και το προσωπικό των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών που εργάζονται αδιάκοπα κάτω από εξαιρετικά δύσκολες συνθήκες για τη προστασία της ζωικής παραγωγής της χώρας μας.

Παράλληλα, καλεί όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, τα μέσα ενημέρωσης και το σύνολο της κοινωνίας να επιδεικνύουν υπευθυνότητα, να αποφεύγουν την παραπληροφόρηση και κυρίως την πολιτική εκμετάλλευση ενός τόσο σοβαρού ζητήματος. Σε περιόδους κρίσεων, η εμπιστοσύνη στην επιστημονική γνώση και στους επαγγελματίες που τη υπηρετούν αποτελεί βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματική διαχείριση της κατάστασης. Οι κτηνίατροι της χώρας μας αξίζουν σεβασμό, στήριξη και αναγνώριση για το έργο που επιτελούν προς όφελος της κοινωνίας.