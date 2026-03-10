Σε κατάσταση κόκκινου συναγερμού παραμένουν οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες, καθώς η εξάπλωση του αφθώδους πυρετού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση στην επαρχία Λάρνακας. Το τελευταίο 24ωρο ο κατάλογος των πληγεισών μονάδων μεγάλωσε, με επίκεντρο αυτή τη φορά την περιοχή Δρομολαξιάς.

Σύμφωνα με τα τελευταία επίσημα στοιχεία, εντοπίστηκαν τρεις νέες θετικές μονάδες, όλες εντός των ορίων της Δρομολαξιάς. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία μονάδα εκτροφής αγελάδων και δύο μονάδες αιγοπροβάτων.

Με τις νέες αυτές προσθήκες, ο συνολικός αριθμός των θετικών εστιών παγκύπρια ανέρχεται πλέον στις 38. Η γεωγραφική κατανομή του ιού παραμένει στην επαρχία Λάρνακας, επηρεάζοντας κτηνοτροφικές ζώνες στην Αραδίππου, τα Λιβάδια, τα Κελιά, τους Τρούλλους και την Ορόκλινη.

Η κατάσταση στη Δρομολαξιά κρίνεται ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς από χθες βρίσκεται σε εξέλιξη η επιχείρηση θανάτωσης σε μια μεγάλη μονάδα 487 βοοειδών. Συνολικά, τέσσερα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς, έχοντας ήδη ολοκληρώσει τις διαδικασίες σε 10 μονάδες, εφαρμόζοντας τα αυστηρά πρωτόκολλα θανάτωσης των ζώων για την αποτροπή περαιτέρω διασποράς.

Παράλληλα με τις θανατώσεις, οι κτηνιατρικοί λειτουργοί συνεχίζουν τις εντατικές δειγματοληψίες σε γειτονικές εκτροφές και ζώνες επιτήρησης, προκειμένου να χαρτογραφηθεί η διαδρομή του ιού και να εντοπιστούν έγκαιρα νέα κρούσματα.

Σημειώνεται ότι η ταφή των ζώων επιλέχθηκε αντί της αποτέφρωσης για την ελαχιστοποίηση του κινδύνου διασποράς κατά τη μεταφορά, υπό τις αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές των Τμημάτων Περιβάλλοντος και Γεωλογικής Επισκόπησης για την προστασία του υδροφόρου ορίζοντα.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες βρίσκονταν σε εγρήγορση από τον Δεκέμβριο του 2025, όταν εμφανίστηκαν οι πρώτες πληροφορίες για κρούσματα στο κατεχόμενο Λάπαθος.

Τοποθετήθηκαν ειδικά χαλιά απολύμανσης στα σημεία διέλευσης, τα οποία αποσύρθηκαν τον Ιανουάριο του 2026 μόνο αφού 130 εκμεταλλεύσεις κατά μήκος της Πράσινης Γραμμής βρέθηκαν αρνητικές.

Ωστόσο, μετά την επιβεβαίωση κρουσμάτων αφθώδους πυρετού στις ελεύθερες περιοχές στις 20 Φεβρουαρίου 2026 εφαρμόζεται πλάνο εμβολιασμού με 589.000 δόσεις.