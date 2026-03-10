Μη παραδοχή απάντησαν σε όλες τις κατηγορίες οι οκτώ κατηγορούμενοι στην υπόθεση της κλοπής χιλιάδων εγγράφων των Κεντρικών Φυλακών.

Παράλληλα εγείρουν θέμα μη δίκαιης δίκης και κατάχρησης της διαδικασίας με το Κακουργιοδικείο Λεικωσίας να ορίζει την υπόθεση για τις 26 Μαρτίου για αγορεύσεις για την προδικαστική ένσταση.

Σήμερα κατά τη διαδικασία έγινε κατορθωτό να απαγγελθούν οι κατηγορίες στους οκτώ μετά που η εκπρόσωπος της κατηγορούσας αρχής ενημέρωσε το δικαστήριο ότι σήμερα παραδόθηκε όλο το μαρτυρικό υλικό στην υπεράσπιση σε ηλεκτρονική μορφή.

Δεν δόθηκαν στην υπεράσπιση τα έγγραφα που θεωρούνται εμπιστευτικά τα οποία όμως μπορεί να επιθεωρήσουν στο Αρχηγείο Αστυνομίας.

Οι κατηγορούμενοι αντιμετωπίζουν εννιά κοινές κατηγορίες που αφορούν κλοπή 48.432 εγγράφων, usb, δισκέτες και άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Η πρώην διευθύντρια των Φυλακών Άννα Αριστοτέλους κατηγορείται επίσης καθώς ενώ ήταν διευθύντρια των Φυλακών επέτρεψε να διαρρεύσουν διαβαθμισμένα έγγραφα.