Στόχος μας είναι η συνεχής αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων στη Κύπρο, ανέφερε την Τρίτη ο Υπουργός Υγείας Νεόφυτος Χαραλαμπίδης, εκφράζοντας ταυτόχρονα στήριξη και ευγνωμοσύνη προς τους λειτουργούς της υγείας «οι οποίοι με αφοσίωση προσφέρουν καθημερινά στους συμπολίτες μας το πολύτιμο αγαθό της υγείας».

Σε δηλώσεις κατά την επίσκεψη του στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου στο Παραλίμνι, ο Υπουργός ανέφερε πως η επίσκεψη εντάσσεται σε ένα πρόγραμμα επισκέψεων σε όλα τα νοσηλευτήρια της Κύπρου. «Στόχος αυτών των επισκέψεων είναι να διαπιστώσω προσωπικά την κατάσταση που επικρατεί σε όλα τα νοσηλευτήρια και κατά πρώτο λόγο σε όλα τα δημόσια νοσηλευτήρια σε ότι αφορά τις υποδομές, τον ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό και φυσικά την επάρκεια του προσωπικού, γιατρών νοσηλευτών και λοιπού προσωπικού» είπε.

Στόχος μας, συνέχισε «είναι η συνεχής αναβάθμιση των δημόσιων νοσηλευτηρίων στην Κύπρο σε όλα τα επίπεδα. Βρίσκομαι σήμερα εδώ εκφράζοντας τη στήριξη και την ευγνωμοσύνη μας προς τους λειτουργούς της υγείας, τους γιατρούς, τους νοσηλευτές και το παραϊατρικό προσωπικό οι οποίοι με αφοσίωση προσφέρουν καθημερινά στους συμπολίτες μας το πολύτιμο αγαθό της υγείας».

Όπως είπε ο Υπουργός «είμαι εδώ για να τους ακούσω και να ακούσω και ζητήματα που ενδεχομένως να τους βασανίζουν, ζητήματα τα οποία θα πρέπει να λάβουμε αποφάσεις για να επιλυθούν άμεσα».

Ερωτηθείς για το διαχρονικό πρόβλημα που υπάρχει στο Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου που αφορά την υποστελέχωση, ο Υπουργός απάντησε πως «στόχος μου είναι να ακούσω και αυτά τα ζητήματα και να αξιολογήσουμε όλα τα δεδομένα. Στα πλαίσια ενός βιώσιμου συστήματος υγείας, προφανώς και θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια στην παροχή ποιοτικών υπηρεσιών υγείας και για να μπορεί να προκύψει αυτό, θα πρέπει να υπάρχει επάρκεια σε προσωπικό».

ΚΥΠΕ