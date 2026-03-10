Απίστευτο, και όμως η αποζημίωση σε κάθε πρόσφυγα για απώλεια της κατεχόμενης περιουσίας του, θα κυμανθεί στα €2 το μήνα, αν δεν ενισχυθεί το ταμείο που έχει δημιουργηθεί με πρόταση νόμου του βουλευτή Κωστή Ευσταθίου. Με βάση την πρόταση, η οποία εγκρίθηκε ήδη σε νομοθεσία, από κάθε αγοραπωλησία ακίνητης ιδιοκτησίας, ποσοστό 0,4 τοις χιλίοις θα διοχετεύεται σε ταμείο αποζημίωσης των προσφύγων, για το γεγονός ότι από το 1974, συνεπεία της τουρκικής εισβολής δεν μπορεί να αξιοποιήσει την κατεχόμενη περιουσία του.

Από τις πωλήσεις ακινήτων και με βάση το τέλος 0,4 τοις χιλίοις, κάθε χρόνο συγκεντρώνεται ποσόν €20-€25 εκατ. τα οποία θα κατανέμονται στους ιδιοκτήτες κατεχόμενης περιουσίας.

Όπως δήλωσε μετά το πέρας συνεδρίας της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων ο πρόεδρός της Νίκος Κέττηρος, με βάση το ποσόν που συγκεντρώνεται κάθε χρόνο, τέσσερις στους δέκα πρόσφυγες ιδιοκτήτες θα δικαιούται αποζημίωση €2 το μήνα.

«Γι’ αυτό το ποσόν μιλάμε τόσες ώρες που συνεδριάζουμε και διερωτώμαι κατά πόσον τα μεροκάματα των προσκεκλημένων οι οποίοι λαμβάνουν μέρος στις συνεδριάσεις της Επιτροπής αξίζουν τα ποσά για τα οποία συζητάμε», είπε ο κ. Κέττηρος, ο οποίος πρόσθεσε, πως το ποσό του ταμείου πρέπει να ενισχυθεί, ώστε να έχει ουσία και η όλη διαδικασία.

Ο κ. Κέττηρος ανέφερε, πως ένα από τα ζητήματα που ηγέρθησαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας αφορά το κατά πόσον η απώλεια χρήσης θα υπολογίζεται από το 1974 (όταν εκδηλώθηκε η τουρκική εισβολή) ή αν θα αρχίσει να μετρά από την ημερομηνία έγκρισης της σχετικής πρότασης νόμου που συζητείται.

Όπως ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής, φαίνεται να επικρατεί το σενάριο με βάση το οποίο, ως χρονικό όριο έναρξης υπολογισμού της απώλειας χρήσης θα θεωρηθεί το 1974.

Την Επιτροπή απασχολεί και το κατά πόσον πρέπει να αποζημιώνονται μόνο τα φυσικά πρόσωπα ή και οι εταιρείες ή και άλλοι οργανισμοί οι οποίοι διέθεταν ακίνητη περιουσία στα κατεχόμενα.