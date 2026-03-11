Πυρκαγιά σε φρεάτιο ανελκυστήρα πολυκατοικίας στη Λακατάμεια, στην επαρχία Λευκωσίας, ξέσπασε το απόγευμα της Τρίτης, θέτοντας σε κινητοποίηση την Πυροσβεστική Υπηρεσία. Για προληπτικούς λόγους εκκενώθηκε η πολυκατοικία, χωρίς να κινδυνεύσει κανένα πρόσωπο.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στις 14:45 λήφθηκε κλήση για πυρκαγιά σε φρεάτιο ανελκυστήρα. Στο σημείο ανταποκρίθηκε ο Πυροσβεστικός Σταθμός Λακατάμειας, με τα μέλη του να θέτουν τη φωτιά υπό έλεγχο στις 15:13.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε άχρηστα υλικά εντός του φρεατίου του ανελκυστήρα, προκαλώντας ελαφρές ζημιές στο κλιμακοστάσιο της πολυκατοικίας, καθώς και σε αριθμό διαμερισμάτων του κτηρίου.

Πριν από την κατάσβεση προηγήθηκε εκκένωση της πολυκατοικίας για προληπτικούς λόγους, ενώ δεν υπήρξε οποιοσδήποτε τραυματισμός ή κίνδυνος για τους ενοίκους.

Τα αίτια της πυρκαγιάς θα διερευνηθούν, σε συνεργασία με τις αρμόδιες Αρχές.