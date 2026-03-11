Ενώπιον δικαστηρίου βρίσκεται πλέον η υπόθεση διεξαγωγής αγώνα ταχύτητας αυτοκινήτων (ράλι), που πραγματοποιήθηκε τον Μάρτιο του 2025 σε κρατικό δάσος, παρά την αρνητική απάντηση του Τμήματος Δασών. Η Κυπριακή Δημοκρατία, μέσω του Τμήματος Δασών, έχει κινήσει ιδιωτική ποινική δίωξη εναντίον τριών προσώπων για το αδίκημα της παράνομης διεξαγωγής αγώνων ράλι κατά παράβαση του Περί Δασών Νόμου.

Κατά τη σημερινή διαδικασία στο Επαρχιακό Δικαστήριο Λεμεσού, ο δικηγόρος των κατηγορουμένων ανέφερε ότι οι πελάτες του κατηγορούνται αδίκως, υποστηρίζοντας ότι κατηγορούμενοι έπρεπε να είναι οι εκπρόσωποι της Λέσχης Αυτοκινήτου Λεμεσού, καθώς, όπως ισχυρίστηκε, αυτοί αποτελούσαν τη διοργανώτρια αρχή του αγώνα.

Από την πλευρά της κατηγορούσας αρχής, την οποία εκπροσωπεί ο δικηγόρος Κυριάκος Α. Καρατσής εκ μέρους του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, ανέφερε ότι ο αγώνας διεξήχθη υπό την αιγίδα της Κυπριακής Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου και για τον λόγο αυτό, η διαδικασία κινήθηκε εναντίον των συγκεκριμένων προσώπων, τα οποία αποτελούν τον πρόεδρο, τον αντιπρόεδρο και τον γενικό γραμματέα της εν λόγω ομοσπονδίας.

Οι ισχυρισμοί και από τις δύο πλευρές τέθηκαν ενώπιον του Δικαστηρίου, το οποίο ανέβαλε την ακροαματική διαδικασία, ώστε οι δικηγόροι των διαδίκων να τοποθετηθούν αναλόγως στην επόμενη δικάσιμο. Η υπόθεση ορίστηκε για ακρόαση τον Απρίλιο.

Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, οι τρεις κατηγορούμενοι φέρονται να αγνόησαν την αρνητική απάντηση του διευθυντή του Τμήματος Δασών σε αίτημα για εξασφάλιση άδειας διεξαγωγής του ράλι τον Μάρτιο του 2025. Παρά την απόρριψη του αιτήματος και χωρίς την απαιτούμενη άδεια από το Τμήμα Δασών, προχώρησαν, σύμφωνα με την κατηγορία, στη διεξαγωγή αγώνα ταχύτητας εντός του κρατικού δάσους στην περιοχή Ληστόβουνος της επαρχίας Λεμεσού.

Η υπόθεση καταχωρίσθηκε ενώπιον του Δικαστηρίου στις 22 Σεπτεμβρίου 2025 και αρχικά ορίστηκε για ακρόαση τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.