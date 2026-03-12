«Οι παραλείψεις του παρελθόντος δεν μας επιτρέπουν να βρισκόμαστε στο επιθυμητό επίπεδο ετοιμότητας», αναγνώρισε ο υπουργός Εσωτερικών κ. Κωνσταντίνος Ιωάννου ενημερώνοντας τους βουλευτές με αφορμή και την επίθεση με drone στη αεροπορική βάση Ακρωτηρίου και το ρόλο της Πολιτικής Άμυνας.

«Δεν θέλω να ωραιοποιήσω την κατάσταση, εξάλλου οι εικόνες που παρακολουθήσαμε τις τελευταίες μέρες επιβεβαιώνουν τα πολλά προβλήματα που δημιουργήθηκαν διαχρονικά», πρόσθεσε ο υπουργός.

«Θέλω να επαναλάβω ότι αναγνωρίστηκε η ανάγκη αναδιοργάνωσης και αναβάθμισης του πλαισίου πολιτικής προστασίας και από το 2023 ξεκίνησε μια προσπάθεια για τη σταδιακή βελτίωσή του, με την υλοποίηση των ενεργειών που σας προανέφερα, έτσι ώστε το συντομότερο δυνατό να είμαστε σε θέση να ενισχύσουμε το επίπεδο ανταπόκρισής μας», ανέφερε ο υπουργός.

Και πρόσθεσε: «Το πρόγραμμα δημιουργίας καταφυγίων πολιτικής άμυνας εφαρμόστηκε από το 1999 μέχρι το 2013. Στο πλαίσιο του προγράμματος, έγιναν συμφωνίες με ιδιοκτήτες κατοικιών ή και άλλων υποδομών που διαθέτουν υπόγειους χώρους για εθελοντική παραχώρησή τους με υποχρέωση από πλευράς τους να παραδίδουν τους χώρους άδειους και καθαρούς, όταν ειδοποιηθούν για επικείμενο περιστατικό ασφάλειας. Μέσω αυτού του προγράμματος, καλύφθηκε περίπου το 30% του πληθυσμού, ποσοστό που παρέμεινε σταθερό μέχρι και το 2023.

Όπως διαπιστώθηκε από τους πρόσφατους ελέγχους όλων ανεξαιρέτως των καταφυγίων, η πολιτική που εφαρμόστηκε το 1999 για δημιουργία καταφυγίων σε υφιστάμενους ιδιωτικούς χώρους και με εθελοντική παραχώρηση παρουσιάζει σημαντικές αδυναμίες.

Αναγνωρίζοντας την ανάγκη αύξησης του ποσοστού κάλυψης των πολιτών από το 30% και εξαιτίας των δυσκολιών που υπάρχουν λόγω και της απροθυμίας των ιδιωτών να διαθέσουν σε εθελοντική βάση τα υποστατικά τους, η παρούσα Κυβέρνηση ακολούθησε μια διαφορετική προσέγγιση για την αύξηση της κάλυψης του πληθυσμού. Σύμφωνα με τη νέα μεθοδολογία που εφαρμόζουμε από το 2023, δόθηκε προτεραιότητα στον εντοπισμό δημόσιων χώρων, όπως δημοτικών χώρων στάθμευσης, εκκλησιών με υπόγειους χώρους, υπόγειων χώρων στάθμευσης υπεραγορών, ξενοδοχείων, γραφειακών χώρων, κ.ά.. Όπως γίνεται αντιληπτό, παρόλο που ο συνολικός αριθμός των καταφυγίων θα είναι μικρότερος, με την πρακτική της εξεύρεσης μεγαλύτερων χώρων, θα καλύπτεται μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού.

Με αυτόν τον τρόπο, η κάλυψη αυξήθηκε ήδη από 30% που ήταν για δεκαετίες σε περίπου 45%, ενώ η εκστρατεία για την εξεύρεση περισσότερων χώρων συνεχίζεται, σε συνδυασμό με άλλες δράσεις. Ενδεικτικά αναφέρω τη χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου για παραχώρηση επιπρόσθετου συντελεστή δόμησης 5% σε αιτήσεις αναπτύξεων που διαθέτουν υπόγειους χώρους, έτσι ώστε μέρος του υπογείου να αξιοποιείται από την Πολιτική Άμυνα ως καταφύγιο».