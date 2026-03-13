Ενδοδοντολογία, παιδοοντιατρική, περιοδοντολογία και προσθετολογία, είναι οι τέσσερις ειδικότητες οδοντιατρικής οι οποίες θα αναγνωριστούν στην Κύπρο, με τη σύμφωνο γνώμη, μάλιστα, όλων των εμπλεκομένων μερών.

Χθες και μετά από μια δεκαετία έντονων συζητήσεων, κατά διαστήματα διαφωνιών, (ακόμα και μεταξύ οδοντιάτρων), εμποδίων και προσκομμάτων, η κοινοβουλευτική επιτροπή Υγείας, βρέθηκε προ ευχάριστης έκπληξης όταν όλοι οι φιλοξενούμενοι της δήλωσαν ότι συμφωνούν με τη σχετική τροποποίηση κανονισμών και δεν φέρουν καμία ένσταση στην προώθηση της για ψήφισή της σε νόμο.

Μάλιστα, η κοινή γραμμή όλων, οδήγησε αυτόματα και σε μελέτη της τροποποίησης κατ’ άρθρον και πλέον ο δρόμος είναι ανοικτός για ψήφιση του νόμου πριν τη διάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές στις αρχές Απριλίου.

Όπως αναφέρει το υπουργείο Υγείας στην εισηγητική του έκθεση, η οποία συνοδεύει την τροποποίηση, στόχος είναι «η θεσμοθέτηση νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων στην Κύπρο, η οποία θα συμβάλει στην αναβάθμιση της οδοντιατρικής επιστήμης και κατ’ επέκταση της ποιότητας περίθαλψης των ασθενών. Ταυτόχρονα η αναγνώριση νέων οδοντιατρικών ειδικοτήτων έχει ως στόχο την προστασία των πολιτών αλλά και των κατεχόντων την ειδικότητα, από την άσκηση του φάσματος δραστηριοτήτων της ειδικότητας από μη επαρκώς καταρτισμένους ειδικούς».

Επί της ουσίας, με την πρόταση του υπουργείου Υγείας, πέραν από τις τέσσερις ειδικότητες, διευρύνονται τα ακαδημαϊκά και άλλα προσόντα εκπαίδευσης που πρέπει να κατέχουν οι οδοντίατροι προκειμένου να αναγνωριστεί η ειδικότητα τους και δίνεται η δυνατότητα αναγνώρισης μεταπτυχιακών προσόντων και πρακτικής άσκησης που πραγματοποιείται στην Κύπρο.

Αναλυτικά, οι νέες ρυθμίσεις προβλέπουν ότι για να αναγνωριστεί ένας οδοντίατρος ως ειδικός σε συγκεκριμένο κλάδο της οδοντιατρικής, πρέπει να διαθέτει μεταπτυχιακό τίτλο, δίπλωμα ή πιστοποιητικό εξειδίκευσης, το οποίο αποκτήθηκε ύστερα από επιτυχία σε εξετάσεις. Ο τίτλος αυτός πρέπει να παρέχει στον κάτοχό του το δικαίωμα να αναγνωρίζεται ως ειδικός στον αντίστοιχο κλάδο στη χώρα στην οποία χορηγήθηκε.

Παράλληλα, οι κανονισμοί θέτουν σαφείς προϋποθέσεις σχετικά με το πλαίσιο εκπαίδευσης που πρέπει να έχει ακολουθήσει ο ενδιαφερόμενος οδοντίατρος.

Συγκεκριμένα, η εξειδίκευση πρέπει να πραγματοποιείται σε πανεπιστημιακό κέντρο, κέντρο περίθαλψης, εκπαίδευσης και έρευνας ή νοσοκομειακό ίδρυμα, το οποίο λειτουργεί είτε στην Κύπρο είτε στο εξωτερικό και αναγνωρίζεται από τις αρμόδιες Αρχές της χώρας όπου εδρεύει. Επιπλέον, το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι εγκεκριμένο από το Οδοντιατρικό Συμβούλιο.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στη φύση της εκπαίδευσης, καθώς οι κανονισμοί απαιτούν το πρόγραμμα εξειδίκευσης να περιλαμβάνει υποχρεωτική θεωρητική και πρακτική διδασκαλία, ενώ καθορίζεται ότι απαιτείται η συνεχής φυσική παρουσία και ενεργή συμμετοχή του εκπαιδευόμενου στις δραστηριότητες του εκπαιδευτικού κέντρου ή του νοσοκομείου όπου πραγματοποιείται η εκπαίδευση.

Το νομοσχέδιο περιλαμβάνει και μεταβατικές ρυθμίσεις οι οποίες αφορούν οδοντιάτρους που θα είναι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Οδοντιάτρων κατά την έναρξη ισχύος των νέων κανονισμών. Σύμφωνα με τις διατάξεις αυτές, οι επαγγελματίες μπορούν να αναγνωριστούν ως ειδικοί σε συγκεκριμένους κλάδους, εφόσον αποδείξουν ότι έχουν αποκτήσει σχετική εξειδίκευση πριν από τις 27η Μαρτίου 2009 (σ.σ. όπως επεξηγήθηκε στη Βουλή, η ημερομηνία αυτή καθορίζεται στη βάση της έναρξης ισχύος σχετικής ευρωπαϊκής Οδηγίας).

Σε ό,τι αφορά την εκπαίδευση των οδοντιάτρων και σύμφωνα με τον σχετικό πίνακα που συνοδεύει το νομοσχέδιο, η διάρκεια της μεταπτυχιακής εκπαίδευσης για την απόκτηση οδοντιατρικής ειδικότητας καθορίζεται ξεχωριστά για κάθε κλάδο.

Συγκεκριμένα, η εξειδίκευση στην ορθοδοντική, τη στοματική χειρουργική, την ενδοδοντολογία, την παιδοδοντιατρική, την περιοδοντολογία και την προσθετολογία απαιτεί τρία έτη εκπαίδευσης, ενώ για τη γναθοχειρουργική προβλέπεται συνολική διάρκεια τεσσάρων ετών, εκ των οποίων ένα έτος στη γενική χειρουργική και τρία έτη στη γναθοχειρουργική.

Για τη στοματογναθοπροσωπική χειρουργική απαιτείται, επίσης, τετραετής εκπαίδευση και βασική εκπαίδευση τόσο στην ιατρική όσο και στην οδοντιατρική. Οι κανονισμοί προβλέπουν ακόμη ότι η εκπαίδευση πρέπει να πραγματοποιείται σε αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό ή νοσοκομειακό κέντρο και να περιλαμβάνει θεωρητική και πρακτική διδασκαλία με συνεχή φυσική παρουσία του εκπαιδευόμενου (οι ειδικότητες της ορθοδοντικής, στοματικής χειρουργικής, γναθοχειρουργικής και στοματογναθοπροσωπική χειρουργική είναι αναγνωρισμένες εδώ και χρόνια).