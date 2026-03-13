Η Λευκωσία ετοιμάζεται να υποδεχθεί για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά μια από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του ευρωπαϊκού στίβου, το 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, το οποίο θα διεξαχθεί το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026 στο Εθνικό Στάδιο Στίβου ΓΣΠ, με τη στήριξη της XM ως Μεγάλου Χορηγού.

Η διοργάνωση, που πραγματοποιείται από την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ), αποτελεί την πρώτη διεθνή συνάντηση ανοικτού στίβου για το 2026, φέρνοντας στην Κύπρο μερικούς από τους κορυφαίους Ευρωπαίους αθλητές στα αγωνίσματα των ρίψεων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της διοργάνωσης, περίπου 300 αθλητές και αθλήτριες, καθώς και 130 προπονητές και συνοδοί από 35 χώρες, θα ταξιδέψουν στην Κύπρο για το σημαντικό αυτό αθλητικό γεγονός, μετατρέποντας για ένα διήμερο τη Λευκωσία σε σημείο αναφοράς για τον ευρωπαϊκό στίβο.

H παρουσία Ολυμπιονικών, Παγκόσμιων πρωταθλητών και πρωταθλητών Ευρώπης αναμένεται να προσφέρει αγώνες υψηλού επιπέδου και έντονο αγωνιστικό ενδιαφέρον.

Καθοριστική για την υλοποίηση της διοργάνωσης είναι η στήριξη της XM, η οποία συμμετέχει στην τριετία 2025-2027 του Ευρωπαϊκού Κυπέλλου Ρίψεων ως Μέγας Χορηγός, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική της δέσμευση στην προώθηση του αθλητισμού και των αξιών της προσπάθειας και της αριστείας. Παράλληλα αξίζει να σημειωθεί ότι η XM στηρίζει διαχρονικά τον κυπριακό στίβο και την Κυπριακή Ομοσπονδία Ερασιτεχνικού Αθλητισμού Στίβου (ΚΟΕΑΣ) για περισσότερα από επτά χρόνια, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ανάπτυξη του αθλήματος.

Η Υπεύθυνη Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης της XM, κα Άρτεμις Παπαζαχαρίου, δήλωσε: «Είναι μεγάλη μας χαρά ως XM να στηρίζουμε το Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων ως Μέγας Χορηγός. Η χορηγία μας εντάσσεται στο πλαίσιο της Εταιρικής Κοινωνικής μας Ευθύνης και στόχο έχει να δώσει σε νεαρούς αθλητές, από όλη την Ευρώπη, την ευκαιρία να κυνηγήσουν και να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Όταν οι αθλητές πετυχαίνουν, νιώθουμε κι εμείς περήφανοι που συμβάλλουμε στην πορεία τους. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι ο Ιωσήφ Κεσίδης, που πέρσι τον Μάρτιο κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο και σημείωσε παγκύπριο ρεκόρ, κάνοντας περήφανους τόσο τον εαυτό του όσο και την πατρίδα μας, αλλά και εμάς ως χορηγούς.

Στην XM παραμένουμε σταθερά προσηλωμένοι στη στήριξη πρωτοβουλιών που προάγουν τον αθλητισμό, τις αξίες της προσπάθειας και της αριστείας».

Η ΚΟΕΑΣ παρουσίασε την κυπριακή ομάδα που θα εκπροσωπήσει τη χώρα στο 25ο Ευρωπαϊκό Κύπελλο Ρίψεων, με αθλητές και αθλήτριες σε όλες τις βασικές κατηγορίες των αγωνισμάτων ρίψεων, τόσο στην κατηγορία ανδρών και γυναικών όσο και στις κατηγορίες Κ23.

Άνδρες

Σφαιροβολία: Πέτρος Μιχαηλίδης

Δισκοβολία: Ραφαήλ Ζαχαρία

Σφυροβολία: Αλέξανδρος Πουρσανίδης

Ακοντισμός: Σωτήρης Αχιλλέως

Γυναίκες

Δισκοβολία: Παρασκευή Θρασυβούλου

Σφυροβολία: Κωνσταντίνα Αντωνιάδου

Άνδρες Κ23

Σφαιροβολία: Κυριάκος Βασιλείου

Δισκοβολία: Κυριάκος Γενεθλή

Σφυροβολία: Ιωσήφ Κεσίδης

Ακοντισμός: Κωνσταντίνος Χριστοδουλίδης

Γυναίκες Κ23

Δισκοβολία: Μαρίνα Χατζηκώστα

Σφυροβολία: Βαλεντίνα Σάββα

Ακοντισμός: Ειρήνη Τζέιν Θεοδώρου

Αρχηγός της κυπριακής αποστολής θα είναι το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΟΕΑΣ και πρώην πρωταθλήτρια Δώρα Κυριάκου. Οι φίλαθλοι θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν από κοντά αγώνες υψηλού επιπέδου και να στηρίξουν τους αθλητές στο ΓΣΠ το Σαββατοκύριακο 14 και 15 Μαρτίου 2026.

