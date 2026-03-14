Για δεκατέσσερα λεπτά ηχούσαν χθες το μεσημέρι οι σειρήνες στη στρατιωτική βάση Ακρωτηρίου, θέτοντας σε κινητοποίηση την ίδια ώρα τους κατοίκους του δημοτικού διαμερίσματος, οι οποίοι ενημερώθηκαν μέσω μηνύματος στα κινητά τους τηλέφωνα ότι υπάρχει σε εξέλιξη «απειλή ασφαλείας». Όλα αυτά, ενώ νωρίτερα χθες το πρωί, το υπουργείο Εσωτερικών είχε ενημερώσει ότι το καθεστώς εκκένωσης στην περιοχή Ακρωτηρίου δεν θα παραταθεί.

Ο δήμαρχος Κουρίου και ο αντιδήμαρχος Ακρωτηρίου ενημερώθηκαν για την απόφαση αυτή, ενώ σε συνεννόηση με τις αρμόδιες κρατικές Αρχές, εξετάστηκαν τα δεδομένα που έχουν διαμορφωθεί τις τελευταίες μέρες στην περιοχή του Ακρωτηρίου.

«Παρά τη λήξη της κατάστασης εκκένωσης, η περιοχή παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα και η εικόνα θα επαναξιολογείται συνεχώς, με στόχο την έγκαιρη λήψη μέτρων, εφόσον παραστεί νέα ανάγκη. Σε αυτό το πλαίσιο, ομάδες της Πολιτικής Άμυνας παραμένουν προληπτικά και συνεχίζουν να περιπολούν στην περιοχή», καταλήγει η ανακοίνωση.

Από μεθαύριο Δευτέρα, το Δημοτικό Σχολείο και το Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου, καθώς και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Ακρωτηρίου, θα λειτουργήσουν κανονικά. Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, τα μαθήματα θα διεξάγονται στις εγκαταστάσεις των σχολείων και του Κέντρου. Κανονικά θα λειτουργήσουν επίσης και τα Προαιρετικά Ολοήμερα Σχολεία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ακρωτηρίου.

Η κανονικότητα έχει επανέλθει στην κοινότητα Ακρωτηρίου, με τη συντριπτική πλειονότητα των κατοίκων να έχει επιστρέψει στα σπίτια τους. Παράλληλα, όλες οι επιχειρήσεις στην περιοχή λειτουργούν κανονικά. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του «Φ», οι περισσότεροι κάτοικοι έχουν εξοικειωθεί με τον ήχο των σειρήνων και τον αντιμετωπίζουν με ψυχραιμία, αν και κάποιοι, κυρίως οι ηλικιωμένοι, συνεχίζουν να εκφράζουν ανησυχία.

Ο δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου, δήλωσε ότι η Πολιτική Άμυνα παραμένει προληπτικά στην κοινότητα, μετά από συνεννόηση με το υπουργείο Εσωτερικών, προσθέτοντας ότι οι τοπικές Αρχές σε συνεργασία με τις βρετανικές βάσεις θα αναλάβουν την εκπόνηση πρωτοκόλλου για την εκκένωση της κοινότητας, διαμοιράζοντας τους κατοίκους αναλόγως περιοχής, ώστε να κατευθυνθούν στα σχολεία Επισκοπής, Κολοσσίου, Ερήμης και Ύψωνα.

Επιπλέον, ο κ. Γεωργίου ανέφερε ότι ο Δήμος Κουρίου ετοιμάζεται να τοποθετήσει σειρήνες σε καίρια σημεία των δημοτικών διαμερισμάτων.