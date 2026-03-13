Συναγερμός σήμανε ξανά στο Ακρωτήρι, όπου ήχησαν οι σειρήνες για ενδεχόμενη απειλή ασφαλείας. Ο συναγερμός σήμανε γύρω στις 1:30μμ και έληξε μετά από περίπου 15 λεπτά.

Οι σειρήνες ήχησαν ξανά μετά από τέσσερις μέρες ηρεμίας στην περιοχή. Τα τελευταία μηνύματα που έλαβαν στα κινητά τους τηλέφωνα οι κάτοικοι του Ακρωτηρίου ήταν την περασμένη Δευτέρα το πρωί.

Οι Βρετανικές Βάσεις ενημέρωσαν με το ακόλουθο μήνυμα:

«Μόνο για τους κατοίκους Ακρωτηρίου

Υπάρχει σε εξέλιξη απειλή ασφάλειας.

Παρακαλείστε να παραμείνετε εντός των οικιών σας και να παραμείνετε στη θέση σας μέχρι νεότερης επίσημης ενημέρωσης.

Απομακρυνθείτε από τα παράθυρα και καλυφθείτε πίσω ή κάτω από ανθεκτικά, συμπαγή έπιπλα.

Αναμείνατε περαιτέρω οδηγίες.»