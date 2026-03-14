Μετά από μία εβδομάδα αναμονή, η κυβέρνηση προκρίνει πλέον την πλήρη και αυστηρή εφαρμογή των ευρωπαϊκών πρωτοκόλλων ως τη μοναδική οδό για τη διάσωση της κτηνοτροφίας, αλλά και της οικονομίας του τόπου από τον αφθώδη πυρετό. Μετά από διαδοχικές συσκέψεις στο Προεδρικό Μέγαρο, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο αρμόδιο για την Ευημερία των Ζώων, αλλά και με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ξεκαθάρισαν πως η χώρα βρίσκεται ενώπιον κρίσιμων αποφάσεων, με το φάσμα του οικονομικού αποκλεισμού να είναι πλέον ορατό.

Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης, σε δηλώσεις του από την Αγία Νάπα, υπογράμμισε πως η μη συμμόρφωση με τις υποδείξεις των Βρυξελλών θα σήμαινε αυτόματα την «έξοδο από την κοινή αγορά». Μια τέτοια εξέλιξη, όπως προειδοποίησε, θα επέφερε καίριο πλήγμα: Στις εξαγωγές του χαλουμιού και άλλων αγροτικών προϊόντων. Στον τομέα του τουρισμού και των υπηρεσιών. Στην οικονομική ενίσχυση που λαμβάνει η Δημοκρατία από την ΕΕ. «Οι στιγμές απαιτούν δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα το μακροπρόθεσμο συμφέρον», τόνισε ο Πρόεδρος, δίνοντας το σύνθημα για την άμεση ολοκλήρωση των θανατώσεων ζώων στις μολυσμένες μονάδες.

«Εκείνο που θέλω να πω είναι ότι σίγουρα είναι μια κρίσιμη στιγμή. Όλοι αντιλαμβανόμαστε την κρισιμότητα των στιγμών, που την ίδια στιγμή απαιτεί και δύσκολες αποφάσεις με μοναδικό γνώμονα, είναι σημαντικό αυτό, να δούμε και μακροπρόθεσμα και όχι μόνο, τη διαχείριση της παρούσας συγκυρίας», ανέφερε ο Νίκος Χριστοδουλίδης. Πρόσθεσε ότι η κυβέρνηση θα σταθεί δίπλα στους επηρεαζόμενους από τον αφθώδη πυρετό.

Σε δηλώσεις του μετά τη σύσκεψη στο Προεδρικό, ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος ανέφερε ότι στόχος παραμένει η ταχύτερη δυνατή επαναδραστηριοποίηση των κτηνοτρόφων. Ανακοίνωσε την εντατικοποίηση του εμβολιαστικού προγράμματος σε πλήρη συντονισμό με την ΕΕ, ενώ απηύθυνε έκκληση για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας. «Η Πολιτεία θα παράσχει πλήρη οικονομική κάλυψη και στήριξη στους εργαζόμενους», διαβεβαίωσε ο Εκπρόσωπος, ενώ ευχαρίστησε δημόσια τους ιδιώτες κτηνίατρους για τις «υπεράνθρωπες προσπάθειες» που καταβάλλουν κάτω από αντίξοες συνθήκες. Σύμφωνα με τον Κωνσταντίνο Λετυμπιώτη, κοινός στόχος όλων παραμένει «η στήριξη, η διαφύλαξη αλλά και η περαιτέρω ενίσχυση του πρωτογενούς τομέα», υπογραμμίζοντας ότι η συγκυρία απαιτεί υπευθυνότητα και συνεννόηση.

Ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσε η αναφορά στη διαχείριση της νόσου σε περιοχές που δεν βρίσκονται υπό τον αποτελεσματικό έλεγχο της Δημοκρατίας. Ο Πρόεδρος σημείωσε πως θα εξεταστεί με την ΕΕ το καθεστώς που ισχύει στα κατεχόμενα, καθώς η έλλειψη ελέγχου εκεί αποτελεί διαρκή απειλή διασποράς. Ο κυβερνητικός Εκπρόσωπος πρόσθεσε πως εξετάζονται νομικές και διαδικαστικές ρυθμίσεις για τις μονάδες που γειτνιάζουν με τις μη ελεγχόμενες περιοχές, σε στενή επαφή με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να θωρακιστεί η υγειονομική ζώνη των ελεύθερων περιοχών.

Έχει ήδη εμβολιαστεί το 73% των αγελάδων και το 32% των αιγοπροβάτων παγκύπρια και αναμένεται μέχρι το τέλος Μαρτίου να ολοκληρωθεί η πρώτη δόση. Στις 17 Μαρτίου ξεκινά η δεύτερη δόση, ενώ έχουν παραχωρηθεί 451.000 δόσεις εμβολίου.

Όλιβερ Βαρχέλι: Κανόνες χωρίς εκπτώσεις

Σε τεντωμένο σχοινί βρίσκεται η κυπριακή κτηνοτροφία, με τον Ευρωπαίο Επίτροπο Υγείας και Ευημερίας των Ζώων, Όλιβερ Βαρχέλι, να στέλνει από τη Λευκωσία ένα ξεκάθαρο και αυστηρό μήνυμα: Η πιστή εφαρμογή των κτηνιατρικών πρωτοκόλλων είναι ο μοναδικός δρόμος για την επιβίωση του κλάδου.

Μετά από έναν κύκλο επαφών πρώτα στο ΚΣΕΔ, ακολούθως στο «Σπίτι της Ευρώπης» και τέλος στο Προεδρικό Μέγαρο, ο κ. Βαρχέλι ξεκαθάρισε ότι οι αποφάσεις της ΕΕ δεν είναι πολιτικές αλλά αμιγώς επιστημονικές. Προειδοποίησε, μάλιστα, πως τυχόν άρνηση συμμόρφωσης θα θέσει την Κύπρο εκτός της ενιαίας αγοράς, με καταστροφικές συνέπειες στις εξαγωγές προϊόντων όπως το χαλλούμι, αλλά και περιορισμούς στη διακίνηση τουριστών. Όπως, είπε, χαρακτηριστικά αν δεν θανατωθούν όλα τα ζώα στις πληγείσες εκμεταλλεύσεις και δεν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται στο πρωτόκολλο, τότε η Κύπρος κινδυνεύει για τα επόμενα 5 χρόνια να μην έχει κτηνοτροφία και θα βγει εκτός ενιαίας αγοράς μέχρι να καθαρίσει από τον ιό. Πρόσθεσε δε πως αν ληφθούν τα μέτρα που προβλέπονται τότε ίσως μέχρι το καλοκαίρι να ξεπεράσει την κρίση.

Απαντώντας στο αίτημα πολιτικών κομμάτων, αγροτικών οργανώσεων και κτηνοτρόφων να μην θανατώνονται όλα τα ζώα σε πληγείσες μονάδες αλλά μόνο τα θετικά κρούσματα, ο Ευρωπαίος Επίτροπος ήταν κατηγορηματικός: «Δεν είναι η ώρα για πειράματα. Πρέπει να κλείσουμε άμεσα και γρήγορα τις μολυσμένες περιοχές». Χαρακτήρισε τον αφθώδη πυρετό ως τον «πιο σκληρό εχθρό» της κτηνοτροφίας λόγω της τεράστιας μεταδοτικότητάς του, τονίζοντας ότι ο ιός μπορεί να μεταφερθεί ακόμη και στα ρούχα ή τα παπούτσια όσων πλησιάζουν τις μολυσμένες ζώνες.

«Μην πηγαίνετε εκεί για να διαμαρτυρηθείτε ή για συνεντεύξεις. Μεταφέρετε τον ιό χωρίς να το καταλάβετε. Η διαμαρτυρία δεν αποτελεί απαραίτητη εργασία αυτή τη στιγμή», τόνισε χαρακτηριστικά, καλώντας σε αυτοσυγκράτηση.

Η ΕΕ στηρίζει έμπρακτα την Κυπριακή Δημοκρατία, η οποία εφαρμόζει από τις 15 Δεκεμβρίου τα προτεινόμενα μέτρα. Σύμφωνα, μάλιστα, με πληροφορίες καταφθάνουν στην Κύπρο κτηνίατροι από την ΕΕ για να συνδράμουν στις θανατώσεις.

Για τα χοιροστάσια εντός της ζώνης των 10 χλμ., ο Επίτροπος εισηγήθηκε την άμεση σφαγή χοίρων άνω των 80 κιλών με γνώμονα την ασφάλεια και την ευαισθησία.

Ο Επίτροπος συζήτησε με την κυβέρνηση και τους εμπλεκόμενους φορείς την επιλογή του «διαχωρισμού» σε υγιείς μονάδες. Πρόκειται για μια κοστοβόρα, αλλά αποτελεσματική μέθοδο όπου η μονάδα χωρίζεται σε ανεξάρτητα τμήματα με φυσικά φράγματα, ξεχωριστό προσωπικό για κάθε χώρο και διαφορετικές αλυσίδες σίτισης.

Η ΕΕ είναι πρόθυμη να βοηθήσει στην εφαρμογή αυτού του μοντέλου, εφόσον διασφαλιστεί η αυστηρή τήρηση των κανόνων βιοασφάλειας.

Ο κ. Βαρχέλι καθησύχασε τους παραγωγούς υποσχόμενος ότι η ΕΕ θα καλύψει οικονομικά τη σφαγή, την καταστροφή των προϊόντων (γάλα, κρέας) αλλά και τις ευρύτερες οικονομικές απώλειες. Μόλις η Κύπρος κηρυχθεί ελεύθερη από τον ιό, θα υπάρξει κονδύλι για την ανασύσταση του ζωικού πληθυσμού.

Σχετικά με τα κατεχόμενα, ανέφερε ότι η Κομισιόν έχει στείλει εμβόλια και εκεί για τη μείωση του ιικού φορτίου, ωστόσο σημείωσε ότι ακολουθούν διαφορετική στρατηγική καθώς δεν αποτελούν μέρος της ΕΕ. «Προσπαθούμε να τους πείσουμε για την αποτελεσματικότητα των δικών μας κανόνων», κατέληξε.

Απορρίπτει τις επικρίσεις

Παρά τις αντιδράσεις και τα αιτήματα για παραιτήσεις, η κυβέρνηση εμφανίζεται αποφασισμένη να προχωρήσει. Ο Πρόεδρος Χριστοδουλίδης απέρριψε τις επικρίσεις του ΔΗΣΥ και του ΑΚΕΛ, χαρακτηρίζοντας τις προσεγγίσεις τους «ταυτόσημες» και επανέλαβε πως η έμφαση δίνεται στην ουσία της διαχείρισης μιας κρίσης που δεν επιδέχεται ημίμετρα.