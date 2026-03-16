Νέα περιστατικά κακοποίησης ζώων δίνει στη δημοσιότητα με ανακοίνωσή του το Κίνημα Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών καταλογίζοντας ευθύνες στις αρμόδιες αρχές. Στη Λάρνακα, γάτα φέρεται να πυροβολήθηκε με αεροβόλο μέσα σε κατοικημένη περιοχή, ενώ σε δύο περιπτώσεις στην Πάφο εντοπίστηκαν πολλαπλά σφαιρίδια σε γάτα και σφαίρα σε μια άλλη γάτα με αποτέλεσμα να οδηγηθεί σε ευθανασία.

Α ανακοίνωση

Αποτροπιασμό και βαθιά ανησυχία προκαλούν τα νέα περιστατικά σοβαρής κακοποίησης ζώων σε Λάρνακα και επαρχία Πάφου, τα οποία επιβεβαιώνουν ότι η βία κατά των ζώων συνεχίζεται και ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, δεν αντιμετωπίζεται με την απαιτούμενη σοβαρότητα από τις αρμόδιες αρχές.

Στη Λάρνακα, γάτα φέρεται να πυροβολήθηκε με αεροβόλο μέσα σε κατοικημένη περιοχή. Πρόκειται όχι μόνο για πράξη βαρβαρότητας απέναντι σε ένα ανυπεράσπιστο ζώο, αλλά και για άμεσο κίνδυνο για τη δημόσια ασφάλεια. Όταν κάποιος οπλοφορεί και πυροβολεί σε γειτονιές, έξω από σπίτια, κανείς δεν μπορεί να αισθάνεται ασφαλής. Σήμερα το θύμα είναι ένα ζώο. Αύριο μπορεί να είναι άνθρωπος. Για αυτό, το θέμα της ανεξέλεγκτης οπλοκατοχής πρέπει επιτέλους να αναθεωρηθεί σοβαρά από την Πολιτεία.

Ιδιαίτερα σοβαρά είναι και τα δύο περιστατικά που καταγγέλλονται στην επαρχία Πάφου. Στην πρώτη περίπτωση, γάτος εντοπίστηκε στις 16 Φεβρουαρίου 2026 πυροβολημένος και παράλυτος. Οι ακτινογραφίες επιβεβαίωσαν την ύπαρξη σφαίρας στο σώμα του και το ζώο οδηγήθηκε τελικά σε ευθανασία. Παρά τη σοβαρότητα της υπόθεσης και τα επιστημονικά τεκμήρια, η αρχική ανταπόκριση της Αστυνομίας δεν ήταν η ενδεδειγμένη. Σε δεύτερο περιστατικό στην επαρχία Πάφου, σε άλλο γατάκι εντοπίστηκαν πολλαπλά σφαιρίδια στο σώμα του, ενισχύοντας την εικόνα μιας παγιωμένης εγκληματικής δράσης.

Η Ομάδα Δράσης για τα Ζώα του Κινήματος καλείται πολλές φορές να διαχειριστεί τέτοιου είδους καταγγελίες, γεγονός που καταδεικνύει ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένα περιστατικά αλλά για ένα επαναλαμβανόμενο και εξαιρετικά ανησυχητικό φαινόμενο.

Σε σχέση με τα περιστατικά στην Πάφο, μετά από επικοινωνία του Κινήματος Οικολόγων – Συνεργασία Πολιτών με την Αστυνομία, τα πρόσωπα που καταγγέλλουν το περιστατικό θα επισκεφθούν αύριο τον Κεντρικό Αστυνομικό Σταθμό Πάφου. Η εξέλιξη αυτή είναι θετική, δεν αναιρεί όμως το γεγονός ότι η αρχική διαχείριση της υπόθεσης δεν ήταν η αναμενόμενη για τέτοιο σοβαρό περιστατικό.

Ζητούμε άμεση και εις βάθος διερεύνηση των περιστατικών, αξιοποίηση όλων των επιστημονικών τεκμηρίων και πλήρη εφαρμογή της νομοθεσίας και των προβλεπόμενων ποινών.

Η ατιμωρησία εκτρέφει τη βία και η κοινωνία δεν μπορεί να αποδεχθεί ως κανονικότητα το να πυροβολούνται ζώα μέσα σε κατοικημένες περιοχές.

Είναι θέμα πραγματικής προστασίας και ευημερίας των ζώων αλλά και της δημόσιας ασφάλειας.