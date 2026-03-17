Μηνύματα με πολλαπλούς αποδέκτες έστειλε ο υπουργός Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως, Κώστας Φυτιρής, σε επίσκεψή του την περασμένη Παρασκευή στις Κεντρικές Φυλακές, μετά την ιδιαίτερα επικριτική έκθεση της Ελεγκτικής Υπηρεσίας ειδικά για την κατάχρηση που παρατηρείται με τις άδειες ασθενείας του προσωπικού.

Ο κ. Φυτιρής αφού άκουσε τους αξιωματούχους και υπευθύνους των πτερύγων για τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν έστειλε το σαφές μήνυμα πως η κατάχρηση ενός συστήματος που υπάρχει για να προστατεύει τους εργαζομένους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Σύμφωνα με πληροφορίες του «Φ», ο υπουργός Δικαιοσύνης μετά τη δημοσιοποίηση της έκθεσης της Ελεγκτικής, έκρινε σκόπιμο να επισκεφθεί το Τμήμα Φυλακών και την περασμένη Παρασκευή άκουσε την ανώτατη ηγεσία, καθώς και τους τμηματάρχες, αξιωματικούς και λοχίες που έχουν την ευθύνη των πτερύγων του σωφρονιστικού ιδρύματος. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα που αφορούν κυρίως το προσωπικό των Φυλακών, ενώ ο υπουργός άκουσε τις απόψεις και τις εισηγήσεις των στελεχών του Τμήματος, σε σχέση με τα προβλήματα και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν στην καθημερινή άσκηση των καθηκόντων τους.

Ο κ. Φυτιρής υπογράμμισε ότι το υπουργείο Δικαιοσύνης αναγνωρίζει πλήρως τη δύσκολη και απαιτητική φύση του επαγγέλματος των δεσμοφυλάκων, ιδιαίτερα υπό τις συνθήκες που επικρατούν σήμερα, με τον υπερπληθυσμό των Φυλακών, την υποστελέχωση και τις παλαιές κτιριακές εγκαταστάσεις. Τόνισε, μάλιστα, ότι τόσο το υπουργείο Δικαιοσύνης αλλά και ο ίδιος προσωπικά, θα συνεχίσουν να στηρίζουν έμπρακτα το προσωπικό των Φυλακών και να βρίσκονται δίπλα σε όσους επιτελούν το έργο τους με επαγγελματισμό, ευσυνειδησία και αίσθημα ευθύνης.

Ιδιαίτερα, ο υπουργός, κατά την ίδια ενημέρωση, στάθηκε και στα ζητήματα που θίγονται στην πρόσφατη έκθεση του Γενικού Ελεγκτή, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά το θέμα των αναρρωτικών και επαναλαμβανόμενων αναρρωτικών αδειών. Όπως σημείωσε, το Υπουργείο στέκεται δίπλα σε κάθε εργαζόμενο που αντιμετωπίζει πραγματικά προβλήματα υγείας, ξεκαθαρίζοντας ωστόσο ότι η κατάχρηση ενός συστήματος που υπάρχει για να προστατεύει τους εργαζομένους δεν μπορεί να γίνει ανεκτή.

«Όποιος έχει πραγματικό πρόβλημα υγείας θα έχει τη στήριξη του υπουργείου Δικαιοσύνης. Όμως, η κατάχρηση ενός συστήματος που υπάρχει για να προστατεύει τους εργαζομένους δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή. Κανείς δεν έχει το δικαίωμα να εκμεταλλεύεται διαδικασίες που στηρίζονται από τον φορολογούμενο πολίτη και, ταυτόχρονα, να αδικεί συναδέλφους που εργάζονται με συνέπεια και αίσθημα ευθύνης», ανέφερε εμφαντικά ο κ. Φυτιρής.

Σημειώνεται ότι ήδη ο Γενικός Εισαγγελέας ζήτησε και ενημερώθηκε από τον Γενικό Ελεγκτή, για τις περιπτώσεις που κρίνεται ότι έγινε όχι μόνο κατάχρηση του συστήματος, αλλά υπήρξαν και κατ’ αρχήν παρανομίες, ώστε να διερευνηθούν στο πλαίσιο ποινικής πλέον έρευνας, στην οποία θα εξεταστεί και το ενδεχόμενο εμπλοκής ιατρών.