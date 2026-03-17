Ασθενής χαμηλή πίεση επηρεάζει την περιοχή.

Σήμερα θα παρατηρούνται παροδικά αυξημένες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα πνέουν αρχικά μεταβλητοί, ασθενείς, 3 Μποφόρ και αργότερα κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς 3 και τοπικά μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι γενικά μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα ανέλθει γύρω στους 19 βαθμούς στο εσωτερικό και στα νοτιοανατολικά παράλια, γύρω στους 18 στα υπόλοιπα παράλια και γύρω στους 11 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Απόψε ο καιρός θα είναι κυρίως συννεφιασμένος, από μέσες και ψηλές νεφώσεις, ενώ αργότερα και κυρίως κατά τις αυγινές ώρες, πιθανό να σχηματιστεί αραιή ομίχλη, κυρίως σε περιοχές του εσωτερικού. Οι άνεμοι θα πνέουν κυρίως βορειοανατολικοί ως νοτιοανατολικοί, ασθενείς μέχρι μέτριοι, 3 με 4 Μποφόρ και αργότερα τοπικά στα παράλια μέτριοι 4 Μποφόρ. Η θάλασσα θα είναι μέχρι λίγο ταραγμένη. Η θερμοκρασία θα πέσει γύρω στους 7 βαθμούς στο εσωτερικό, γύρω στους 10 στα παράλια και γύρω στους 5 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.

Την Τετάρτη ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος, ενώ το απόγευμα αναμένονται μεμονωμένες βροχές. Από το βράδυ και μετά, αναμένονται βροχές και αργότερα πιθανό μεμονωμένη καταιγίδα. Στην ατμόσφαιρα θα παρατηρείται αραιή σκόνη, με τις συγκεντρώσεις να αυξάνονται από αργά το απόγευμα.

Την Πέμπτη και την Παρασκευή, ο καιρός θα είναι παροδικά κυρίως συννεφιασμένος με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Σε καταιγίδα πιθανό να πέσει χαλάζι, ενώ στις ψηλότερες κορυφές του Τροόδους δεν αποκλείεται να πέσει χιονόνερο. Στην ατμοσφαιρα θα παρατηρείται σκόνη που, κυρίως την Πέμπτη, οι συγκεντρώσεις αυτής θα είναι παροδικά αυξημένες.

Η θερμοκρασία δεν αναμένεται να σημειώσει αξιόλογη μεταβολή την Τετάρτη, ενώ μέχρι την Παρασκευή αναμένεται μικρή πτώση, για να κυμανθεί κοντά και λίγο πιο κάτω από τις μέσες κλιματολογικές τιμές.