Ξανανοίγει η διερεύνηση της υπόθεσης φερόμενης ενδοοικογενειακής βίας σε βάρος του Φαίδωνα Φαίδωνος.

Αυτό υποδεικνύουν οι τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με την ιατρική έκθεση που αποκάλυψε χθες η ιστοσελίδα reporter, φαίνεται να είναι η αυθεντική (πρωτότυπα έγγραφα) και παρουσιάζει τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος να εξετάστηκε από το Τμήμα Πρώτων Βοηθειών και Επειγόντων Περιστατικών του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας.

Όπως είναι σε θέση να γνωρίζει το philenews, λίγο πριν το μεσημέρι και συγκεκριμένα περί τις 11:00 το πρωί, μέλη του Τμήματος Ανιχνεύσεως Εγκλημάτων Λευκωσίας μετέβησαν στα γραφεία του reporter και παρέλαβαν τα έγγραφα στη βάση διαταγής.

Μάλιστα, η οδηγία που δόθηκε για αυτή την ενέργεια επιβεβαιώθηκε λίγο αργότερα και από την Αστυνομία Κύπρου στο philenews.

Ο reporter είχε αποκαλύψει χθες πως πρόσωπο τους έδωσε τα έγγραφα με στόχο να εξυπηρετηθεί το δημόσιο συμφέρον. Αυτά παρουσιάζουν λεπτομέρειες σχετικά με εξετάσεις της μετά την επίσκεψή της στο Τμήμα Πρώτων Βοηθειών κι Επειγόντων Περιστατικών (TAEΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας. Τα έγγραφα εφόσον αποδειχθεί ότι είναι τα πρωτότυπα έχουν ανακριτική αξία.

Μέχρι τώρα οι πληροφορίες από την Αστυνομία ανέφεραν ότι λόγω μη επαρκούς μαρτυρίας μετά την αυτεπάγγελτη διερεύνηση η υπόθεση δεν επρόκειτο να οδηγηθεί στο Δικαστήριο. Είχε σχηματισθεί φάκελος και προηγήθηκε αξιολόγηση από τη Νομική Υπηρεσία.

Πριν από λίγο υποβάλαμε σχετικό ερώτημα στην Αστυνομία με την παραλαβή των εγγράφων από τα γραφεία της ιστοσελίδας Reporter. Η λειτουργός της υποδιεύθυνσης επικοινωνίας της Αστυνομίας Κύπρου, Μαρίνα Χριστοδουλίδου, αρκέστηκε να μας αναφέρει τα ακόλουθα: «Δόθηκαν οδηγίες για παραλαβή των εγγράφων, τα οποία θα αξιολογηθούν».

Θυμίζουμε ότι όπως έγραψε το philenews στις 27 Ιανουαρίου «το βάρος για να ξεκαθαριστεί το θέμα των ισχυρισμών και των εγγράφων που παρουσιάζουν τον Δήμαρχο Πάφου, Φαίδωνα Φαίδωνος, να έχει προβεί σε αδικήματα ενδοοικογενειακής βίας, είναι πλέον στην Αστυνομία Κύπρου».

Αναφερόμασταν στην έναρξη αυτεπάγγελτης έρευνας, την οποία είχε επιβεβαιώσει μια ημέρα προηγουμένως με επίσημες τοποθετήσεις του ο λειτουργός του γραφείου Τύπου του αστυνομικού Σώματος, Χριστόδουλος Κόνσολος.

Η πρόσφατη ήταν η δεύτερη αστυνομική διερεύνηση για το θέμα, μετά από τουλάχιστον επτά χρόνια.

Σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης είχαν δημοσιευτεί τουλάχιστον τρία έγγραφα, τα οποία εμφανίζουν τη σύζυγο του κ. Φαίδωνος να έχει προσέλθει στις 13 Μαρτίου του 2017, η ώρα 19:15, στο Τμήμα Ατυχημάτων κι Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) του Γενικού Νοσοκομείου Λευκωσίας για εξέταση μετά από τραυματισμό της και εξειδικευμένη εξέταση, στην οποία υποβλήθηκε.

Στο ένα έγγραφο και στο πεδίο που αναφέρει «ΚΥΡΙΟ ΣΥΜΠΤΩΜΑ», εμφανίζεται χειρόγραφη σημείωση που αναγράφει «ξυλοδαρμός από σύζυγο». Το δεύτερο έγγραφο παρουσιάζει την κ. Λουΐζα Ανδρέου να έχει υποβληθεί σε ακτινοδιαγνωστική εξέταση. Στο τρίτο έγγραφο και συγκεκριμένα στο πεδίο «ΔΙΑΓΝΩΣΗ» παρουσιάζεται η ακόλουθη χειρόγραφη σημείωση: «Αναφερόμενος ξυλοδαρμός» και προστίθεται: «Κάκωση κρανίου, αυχένα, μηριαίου».

Επιπλέον, σύμφωνα πάντα με τα όσα παρουσιάζονται στα έγγραφα, τρία λεπτά μετά που εμφανίζεται η κ. Ανδρέου να προσήλθε στο ΤΑΕΠ, δηλαδή στις 19:18, έγινε διαλογή, ενώ εισήλθε στον θάλαμο του ΤΑΕΠ στις 21:59.

Εξάλλου, ενώπιον μας έχουν τεθεί τρεις ηλεκτρονικές καταχωρήσεις που αφορούν την κ. Ανδρέου. Την εμφανίζουν να επισκέφτηκε το ΤΑΕΠ στις 13/3/2017 (21:15) και να παρέμεινε εκεί μέχρι τις 23:59, αλλά και να επισκέπτεται άλλες δυο φορές ορθοπεδικό τμήμα του δημοσίου.

Συγκεκριμένα, εξετάστηκε από ορθοπεδικό στις 17/3/2017 (10:11 – 23:59), ενώ ακόμη μια επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στις 30/5/2017 (12:49 – 23:59), περίπου δυόμιση μήνες μετά το περιστατικό.

Επιπλέον, ένα ακόμη έγγραφο που έχει περιέλθει στην κατοχή μας, αποτελεί φερόμενη επιστολή/καταγγελία που καταλογίζει διάφορα στον νυν Δήμαρχο Πάφου, μεταξύ των οποίων και ισχυρισμός για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος της συζύγου του.

Η επιστολή, σύμφωνα πάντα με τα όσα αναγράφονται, συντάχθηκε σε άγνωστο χρονικό διάστημα και αποστάλθηκε στον τέως Πρόεδρο της Δημοκρατίας, Νίκο Αναστασιάδη, στην Πρόεδρο της Βουλής, στον Γενικό Εισαγγελέα, στον αρχηγό Αστυνομίας και στους αρχηγούς κομμάτων.