Αν είσαι άτομο με αναπηρίες που δεν μπορείς να βγεις στην αγορά εργασίας και λαμβάνεις Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα «έχεις δύο επιλογές: Υποχρεώνεις τα παιδιά ή άλλους συγγενείς σου να αποταθούν στην τράπεζα να κάνουν δάνειο για να σε βοηθήσουν να αγοράσεις αυτοκίνητο ή κλείνεσαι στο σπίτι σου και δεν πας πουθενά».

Χωρίς δάνειο, «είναι αδύνατο να αγοραστεί ένα αναπηρικό αυτοκίνητο ή ένα όχημα που μπορεί να μεταφέρει με ασφάλεια άτομο που δεν μπορεί να οδηγήσει και χρειάζεται να βρίσκεται σε τροχοκάθισμα κατά τη μεταφορά του. Η κρατική χορηγία είναι για άτομο σε τροχοκάθισμα για κανονικό αυτοκίνητο €4.500 και για ειδικό στο οποίο το άτομο μπαίνε καθήμενο στο τροχοκάθισμα €9.000. Το μεταχειρισμένο όχημα που καλύπτει τις ανάγκες τους είναι γύρω στις €15.000 με €20.000 στην καλύτερη περίπτωση. Να πούμε, επίσης, ότι η έξοδος του Ηνωμένου Βασιλείου από την ΕΕ έχει δυσκολέψει κατά πολύ την αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου. Όλοι, βεβαίως, κατανοούμε τη σημασία το αυτοκίνητο να είναι αξιόπιστο και ασφαλές».

Δυστυχώς, ανέφερε στον «Φ» η γραμματέας της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου, Κατερίνα Παναγιώτου, «στην Οργάνωση απευθύνονται μέλη μας ζητώντας βοήθεια επειδή με το Ε.Ε.Ε οι τράπεζες δεν τους δανείζουν και πέραν από τη χορηγία δεν υπάρχει καμία άλλη ρύθμιση ή στήριξη από κανένα».

Για αυτό και για πολλούς άλλους λόγους, είπε η κ. Παναγιώτου «η ΟΠΑΚ ζητά, στο πλαίσιο της συζήτησης του νομοσχεδίου για την αναπηρία και την οριζόντια αύξηση των διαφόρων επιδομάτων και χορηγιών που λαμβάνουν τα άτομα με αναπηρίες. Η προηγούμενη αύξηση είχε γίνει πριν από αρκετά χρόνια».

«Αυτή τη στιγμή προβλέπεται ότι άτομα άνω των 70, δεν δικαιούνται καν τη χορηγία. Τα άτομα με αναπηρία, είτε οδηγούν, είτε όχι πρέπει να μπορούν να έχουν στη διάθεση τους ένα αξιόπιστο όχημα που να εξυπηρετεί τις ανάγκες τους, ιδιαίτερα εάν βρίσκονται σε τροχοκάθισμα με μεγάλες διαστάσεις. Πρέπει, επίσης, να πούμε ότι με βάση το νομοσχέδιο, το επίδομα διακίνησης για άτομα με συμπτώματα παραπληγίας, αφορά μόνο όσα άτομα εργάζονται ή σπουδάζουν. Δηλαδή, για ένα άτομο με αναπηρίες μεγαλύτερης ηλικίας δεν υπάρχει καμία βοήθεια για να μετακινηθεί. Πρέπει να μένει στο σπίτι του;», διερωτήθηκε. Το δε ποσό που δίνεται «είναι €75 για μετακινήσεις εντός αστικών κέντρων και €100 εάν το άτομο διαμένει εκτός πόλεως. Πώς μπορεί κάποιος να καλύπτει τις ανάγκες του και να διακινείται ελεύθερα με αυτά τα ποσά για έναν μήνα;».

Τέλος, είπε η κ. Παναγιώτου, «πρέπει να αναφερθούμε και σε μια πρόνοια που αφορά το επίδομα για εξασφάλιση υποστηρικτικών αναλωσίμων ειδών. Προβλέπεται ότι για να το δικαιούται ένα άτομο, πρέπει κατά την υποβολή της αίτησης του να είναι κάτω των 65 ετών».

Η ΟΠΑΚ, στο υπόμνημα της προς τη Βουλή, περιλαμβάνει μια σειρά από στρεβλώσεις που εντοπίζει στο νομοσχέδιο. Μεταξύ άλλων, τονίζει την ανάγκη για ουσιαστική αύξηση των επιδομάτων βαριάς κινητικής αναπηρίας και φροντίδας, καθώς, όπως αναφέρει, τα σημερινά ποσά δεν επαρκούν για την κάλυψη του αυξημένου κόστους κατ’ οίκον φροντίδας ή εργοδότησης φροντιστών, στοιχείο κρίσιμο για την ανεξάρτητη διαβίωση.

Επιπρόσθετα, υπογραμμίζεται η ανάγκη για έγκαιρες αξιολογήσεις, επαρκή εκπαίδευση των παρόχων υπηρεσιών και αποφυγή οποιωνδήποτε διακρίσεων, ιδιαίτερα σε σχέση με την ηλικία των δικαιούχων, προκειμένου να διασφαλιστεί ένα δίκαιο και αποτελεσματικό σύστημα κοινωνικής πρόνοιας.

Σήμερα στη Βουλή η Υφυπουργός

Το σχετικό νομοσχέδιο, όπως έχει ήδη προγραμματιστεί, θα συζητηθεί εκ νέου σήμερα από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή Εργασίας κατά τη διάρκεια έκτακτης συνεδρίασης της.

Ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι έπειτα από δύο συνεδριάσεις και αφού οι βουλευτές υπέβαλαν δεκάδες ερωτήματα, στη σημερινή συνεδρίαση κλήθηκε να παραστεί η ίδια η υφυπουργός Κοινωνικής Πρόνοιας προκειμένου να δώσει απαντήσεις, Μάλιστα, από τις απαντήσεις τις Υφυπουργού θα εξαρτηθεί, σε μεγάλο βαθμό και το κατά πόσον η Επιτροπή θα προχωρήσει στην κατ’ άρθρον συζήτηση με στόχο να ψηφιστεί ή όχι ο νόμος πριν τη διάλυση της Βουλής για τις βουλευτικές εκλογές.

Αξίζει, επίσης, να αναφερθεί ότι, κατά τη συνεδρίαση της περασμένης Τρίτης, βουλευτές έθεσαν και ως προϋπόθεση, να αναληφθούν δεσμεύσεις από πλευράς κυβέρνησης για επίσπευση των διαδικασιών και παραχώρηση αυξήσεων σε όλα τα αναπηρικά επιδόματα χωρίς καθυστερήσεις, δεν είναι όμως βέβαιο το κατά πόσον τα κόμματα θα επιμείνουν σε αυτή τους την απαίτηση.

Αντιθέτως, πρέπει να θεωρείται σίγουρη η απαίτηση των βουλευτών, ή της πλειονότητας των μελών της επιτροπής για επίσπευση της οριζόντιας αύξησης των διαφόρων επιδομάτων που σήμερα παραχωρούνται.

Υπενθυμίζεται ότι μέσω του νομοσχεδίου αυξάνεται σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που θα δικαιούνται κρατικής στήριξης λόγω αναπηρίας ενώ αποδεσμεύονται τα αναπηρικά επιδόματα από το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, γεγονός που χαιρετίστηκε από όλες τις οργανώσεις αναπήρων.

Τη σημερινή συνεδρίαση θα παρευρεθούν και εκπρόσωποι των Οργανώσεων και Συνδέσμων, ως παρατηρητές και με στόχο να ακούσουν τις απαντήσεις τη Υφυπουργού και να ενημερωθούν για τις προθέσεις της κυβέρνησης.