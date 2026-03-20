Άνιση μεταχείριση και διάκριση σε βάρος παιδιών καταγγέλλει η Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, Έλενα Περικλέους, για τον αποκλεισμό τους από παιδική κατασκήνωση εξαιτίας απουσίας συνοδού.

Η Επίτροπος καλεί ιδιωτικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά ή άλλου είδους δραστηριότητες ή/και προγράμματα για παιδιά, όπως λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, αλλά και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών που θα συμμετέχουν.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

Κατόπιν της πρόσκλησης ενδιαφέροντος η οποία έχει δημοσιευτεί σε Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης σχετικά με τη συμμετοχή παιδιών δημοτικών σχολείων σε κατασκήνωση, η οποία φαίνεται να διαφοροποιεί, αλλά και να αποκλείει παιδιά τα οποία είχαν συνοδό κατά τη σχολική χρονιά, οφείλω, υπό την ιδιότητά μου ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, να τοποθετηθώ ξεκάθαρα και κατηγορηματικά επί του ζητήματος.

Στην εν λόγω ανακοίνωση προβλέπεται ότι παιδιά που κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς είχαν συνοδό και επιθυμούν να συμμετάσχουν στην Κατασκήνωση, οφείλουν να προβούν σε ιδιωτικές διευθετήσεις ώστε να διασφαλιστεί η παρουσία συνοδού και κατά τη διάρκειά αυτής, ενώ στην αντίθετη περίπτωση, η αίτηση δεν θα γίνεται αποδεκτή. Η εν λόγω ρύθμιση εγείρει σοβαρά ζητήματα άνισης μεταχείρισης και συνιστά διάκριση εις βάρος των συγκεκριμένων παιδιών, καθώς οδηγεί στην πράξη στον αποκλεισμό τους από μια δραστηριότητα, όχι λόγω έλλειψης επιθυμίας ή ικανότητας, αλλά λόγω οικονομικών και πρακτικών περιορισμών των οικογενειών τους.

Μια τέτοια προσέγγιση παραβιάζει την αρχή της ισότητας ευκαιριών και πλήττει τον πυρήνα των δικαιωμάτων του παιδιού. Στη βάση των προνοιών της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, η Αρχή της Μη Διάκρισης αποτελεί θεμελιώδη Αρχή και επιβάλλει όπως κάθε παιδί, χωρίς καμία εξαίρεση, απολαμβάνει ίσες ευκαιρίες συμμετοχής σε δραστηριότητες που προάγουν την κοινωνικοποίησή του και την προσωπική του ανάπτυξη. Περαιτέρω, τονίζεται ότι, η άρνηση παροχής υπηρεσιών υπό τις πιο πάνω συνθήκες, συνιστά διάκριση σύμφωνα και με το άρθρο 6 του περί Ατόμων με Αναπηρίες Νόμο του 2000 [127(Ι)/2000] και ως εκ τούτου, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή.

Οποιαδήποτε πρακτική περιορίζει ή αποκλείει συγκεκριμένες ομάδες παιδιών, αντίκειται στην υποχρέωση οποιουδήποτε δημόσιου ή ιδιωτικού φορέα για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού. Η μετατόπιση της ευθύνης στους γονείς/κηδεμόνες, χωρίς πρόνοια για παροχή εύλογων διευκολύνσεων ή στήριξης, αναιρεί στην πράξη την ισότιμη πρόσβαση.

Καθηκόντως, οφείλω να επισημάνω ότι κάθε μορφή διάκρισης είναι απολύτως καταδικαστέα και αντίκειται τόσο στα ανθρώπινα δικαιώματα, όσο και στις αρχές του κράτους δικαίου, καθώς και στην ολόπλευρη ανάπτυξη και ευημερία του παιδιού. Ως Επίτροπος Προστασίας των Δικαιωμάτων του Παιδιού, αποδοκιμάζω απερίφραστα κάθε μορφή αποκλεισμού και υπογραμμίζω ότι η διασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλα τα παιδιά, δεν αποτελεί επιλογή, αλλά θεμελιώδη υποχρέωση μιας σύγχρονης κοινωνίας. Επισημαίνω ότι οι όποιες δραστηριότητες, πρέπει να σχεδιάζονται και να υλοποιούνται με γνώμονα τον καθολικό σχεδιασμό, τη δίκαιη μεταχείριση και την εξάλειψη κάθε μορφής διάκρισης, για να διασφαλίζεται ότι κανένα παιδί δεν αποκλείεται ή περιθωριοποιείται λόγω οποιουδήποτε χαρακτηριστικού του ιδίου του παιδιού ή της οικογένειάς του.

Ως εκ τούτου, καλώ ιδιωτικούς φορείς και οργανωμένα σύνολα που σχεδιάζουν ή/και υλοποιούν εκπαιδευτικά/ψυχαγωγικά ή άλλου είδους δραστηριότητες ή/και προγράμματα για παιδιά, όπως λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες, αλλά και το αναπτυξιακό επίπεδο των παιδιών που θα συμμετέχουν. Παράλληλα, αποτελεί υποχρέωση των διοργανωτών ο εκ προοιμίου εντοπισμός εμποδίων που παιδιά με αναπηρία δύναται να αντιμετωπίσουν κατά τη συμμετοχή τους και να λάβουν όλα τα δυνατά μέτρα ώστε αυτά να απαλειφθούν.

Λαμβάνω δε την ευκαιρία να τονίζω ξανά την τοποθέτηση του Γραφείου μου για την ανάγκη δημιουργίας θεσμικού πλαισίου λειτουργίας των παιδικών κατασκηνώσεων και καθορισμού αρμόδιου φορέα ελέγχου.