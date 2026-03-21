Ποινές με αναστολή επέβαλε χθες το Τριμελές Δικαστήριο Παίδων Λεμεσού σε δύο ανήλικους μαθητές Λυκείου, οι οποίοι παραδέχθηκαν ότι δημιούργησαν και διέδωσαν πορνογραφικό υλικό μέσω εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης (AI), στο οποίο απεικονίζονταν πρόσωπα συμμαθητών τους και ενός εκπαιδευτικού.

Η υπόθεση καταγγέλθηκε τον Νοέμβριο του 2025 και έλαβε τον δρόμο της Δικαιοσύνης, όπου οι κατηγορούμενοι παραδέχθηκαν τις κατηγορίες που αφορούσαν παραγωγή και διανομή πορνογραφικού υλικού, καθώς και παιδικής πορνογραφίας. Το Τριμελές Δικαστήριο Παίδων επέβαλε ποινές 12 μηνών στον έναν ανήλικο και 9 μηνών στον δεύτερο, με τριετή αναστολή. Παράλληλα, επιβλήθηκαν όροι όπως εποπτεία από κηδεμονευτικό λειτουργό και 120 ώρες κοινοτικής εργασίας χωρίς αμοιβή. Σύμφωνα με τα γεγονότα της υπόθεσης, οι δύο ανήλικοι χρησιμοποίησαν εφαρμογή τεχνητής νοημοσύνης για να δημιουργήσουν εικόνες πορνογραφικού περιεχομένου, τοποθετώντας σε αυτές τα πρόσωπα συμμαθητών τους και του εκπαιδευτικού.

Οι φωτογραφίες διακινήθηκαν σε γκρουπ μαθητών, με αποτέλεσμα να ενημερωθεί άμεσα η διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια η Αστυνομία. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια υπόθεση είχε οδηγηθεί ενώπιον του Δικαστηρίου Δεκέλειας, τον Οκτώβριο του 2024, όπου 14χρονος μαθητής είχε διακινήσει μονταρισμένες φωτογραφίες συμμαθητριών του σε γυμνάσιο της επαρχίας Λάρνακας, προκαλώντας αναστάτωση και ανάμειξη της διεύθυνσης και της Αστυνομίας των βρετανικών Βάσεων. Ο μαθητής κρίθηκε ένοχος κατόπιν παραδοχής και του επιβλήθηκε προειδοποίηση υπό όρους, με δυνατότητα επαναφοράς της υπόθεσης σε περίπτωση επανάληψης του αδικήματος εντός τριών ετών.

Η υπόθεση αυτή αναδεικνύει τη σοβαρότητα της χρήσης της τεχνολογίας AI από ανηλίκους για τη δημιουργία και διανομή άσεμνου περιεχομένου, την ανάγκη πρόληψης, εποπτείας και εκπαίδευσης των μαθητών σε ζητήματα ψηφιακής ασφάλειας, καθώς και την προστασία των θυμάτων από ψυχολογική πίεση και βλάβες στην προσωπική τους ζωή. Η άμεση παρέμβαση των σχολικών και δικαστικών Αρχών ήταν καθοριστική για την αντιμετώπιση του φαινομένου.