Κορυφαία σκακίστρια αποσύρθηκε από το Τουρνουά Διεκδικητών 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Κύπρο. Όπως μεταδίδει το Reuters, η Κονέρου Χάμπι από την Ινδία επικαλέστηκε λόγους ασφαλείας, αφού δεν επιθυμούσε να ταξιδέψει προς την πατρίδα μας λόγω της συνεχιζόμενης σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η παγκόσμια ελίτ του σκακιού θα συγκεντρωθεί στη δυτική ακτή της Κύπρου από τις 28 Μαρτίου έως τις 16 Απριλίου. Το θέρετρο Cap St Georges Hotel στην Πάφο θα φιλοξενήσει τα Τουρνουά Διεκδικητών ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για το αποκορύφωμα της πορείας προς τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος και το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται στο ένα εκατομμύριο ευρώ.

Η Χάμπι αποχώρησε από τη διοργάνωση την Κυριακή. «Σύμφωνα με τους κανονισμούς του τουρνουά, η θέση της Κονέρου προσφέρθηκε στην επόμενη αθλήτρια με την υψηλότερη κατάταξη στη Σειρά Γυναικείων Διοργανώσεων 2024–25 που δεν έχει ακόμη εξασφαλίσει πρόκριση», ανέφερε η Παγκόσμια Σκακιστική Ομοσπονδία σε ανακοίνωσή της στην πλατφόρμα X την Κυριακή.

Ως αποτέλεσμα, η Άννα Μουζιτσούκ από την Ουκρανία θα συμμετάσχει στο τουρνουά ως αντικαταστάτρια.

Σε ανάρτησή της στο X, η Χάμπι δήλωσε ότι δεν αισθάνεται ασφαλής να συμμετάσχει.

«Καμία διοργάνωση, όσο σημαντική κι αν είναι, δεν μπορεί να προηγείται της προσωπικής ασφάλειας και ευημερίας. Παρά τις διαβεβαιώσεις που δόθηκαν, δεν αισθάνομαι πλήρως ασφαλής υπό τις παρούσες συνθήκες», είχε γράψει.

Η Μουζιτσούκ θα συμμετάσχει σε ένα σύνολο παικτριών που περιλαμβάνει τις Ταν Τζονγκγί, Κατερίνα Λάγκνο, Αλεξάνδρα Γκοριατσίκινα, Ζου Τζίνερ, Ντίβια Ντεσμούκ, Βαϊσάλι Ραμεσμπάμπου και Μπιμπισάρα Ασαουμπάγιεβα.

Την περασμένη εβδομάδα, ο Γερμανός δισεκατομμυριούχος της τεχνολογίας Βαντίμ Ρόζενσταϊν πρότεινε τη μεταφορά του Τουρνουά Υποψηφίων 2026 από την Κύπρο στη Γερμανία, δηλώνοντας ότι θα κάλυπτε όλα τα οργανωτικά και υλικοτεχνικά έξοδα για να διασφαλιστεί η ασφάλεια των παικτριών και η ακεραιότητα της διοργάνωσης. Η Ομοσπονδία απέρριψε την πρόταση και, παρά την αποχώρηση της Χάμπι, το διοικητικό όργανο εξακολουθεί να σχεδιάζει τη διεξαγωγή του τουρνουά στην Κύπρο.

«Τίποτα δεν έχει αλλάξει», δήλωσε στο Reuters τη Δευτέρα ο CEO της Παγκόσμιας Σκακιστικής Ομοσπονδίας, Εμίλ Σουτόβσκι, μετά την ανακοίνωση της αποχώρησης της Χάμπι.