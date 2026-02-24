Την άνοιξη του 2026, η παγκόσμια ελίτ του σκακιού θα συγκεντρωθεί στη δυτική ακτή της Κύπρου. Από τις 28 Μαρτίου έως τις 16 Απριλίου, το θέρετρο Cap St Georges Hotel κοντά στην Πάφο θα φιλοξενήσει τα Τουρνουά Διεκδικητών ανδρών και γυναικών. Πρόκειται για το αποκορύφωμα της πορείας προς τους αγώνες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος. Το χρηματικό έπαθλο ανέρχεται σε ένα εκατομμύριο ευρώ. Δεν έχει ξανασυμβεί τίποτε παρόμοιο στην ιστορία του σκακιού στην Κύπρο.

Πώς λειτουργεί η διαδικασία επιλογής;

● Οκτώ σκακιστές και σκακίστριες, που προκρίθηκαν σύμφωνα με τα κριτήρια επιλογής της FIDE, θα συμμετάσχουν στα τουρνουά σε σύστημα διπλού round-robin.

● Η πρόκριση καθορίστηκε από το σύστημα βαθμολόγησης FIDE Circuit, τα αποτελέσματα του Παγκοσμίου Κυπέλλου του 2025 και του τουρνουά Grand Swiss του 2025, καθώς και με βάση τις αξιολογήσεις Elo.

«Πρόκειται για ένα ακόμη σημαντικό έργο που υλοποιεί η FIDE σε συνεργασία με την Freedom. Είμαστε περήφανοι για τη μακροχρόνια συνεργασία μας, η οποία περιλαμβάνει τόσο επαγγελματικές εκδηλώσεις υψηλού επιπέδου όσο και μια σειρά από εκπαιδευτικά και κοινωνικά προγράμματα σε όλη την υφήλιο. Η στρατηγική σκέψη και η επιθυμία να γίνει η κοινωνία καλύτερη ενώνουν την FIDE και την Freedom, με το Τουρνουά Υποψηφίων του 2026 να αποτελεί μια ακόμη επιβεβαίωση αυτού του κοινού οράματος», δήλωσε ο CEO της FIDE, Emil Sutovsky.

Οι κανόνες του τουρνουά

Τα παιχνίδια θα παίζονται με χρονικό έλεγχο δύο ωρών για τις πρώτες 40 κινήσεις + μισή ώρα μέχρι το τέλος της παρτίδας, με επιπλέον 30 δευτερόλεπτα ανά κίνηση ξεκινώντας από την 41η κίνηση.

Οι παίκτες δεν θα επιτρέπεται να συμφωνήσουν σε ισοπαλία πριν από την 41η κίνηση.

Σύμφωνα με τον Κρίτωνα Τορναρίτη, Πρόεδρο της Κυπριακής Σκακιστικής Ομοσπονδίας, η διοργάνωση του Τουρνουά Υποψηφίων αποτελεί μεγάλη τιμή και μεγάλη ευθύνη, καθώς και σημείο καμπής για το σκάκι στο νησί.:

«Η εκδήλωση αυτή θα ενισχύσει τη διεθνή φήμη της Κύπρου ως τόπου διεξαγωγής σημαντικών πνευματικών και αθλητικών εκδηλώσεων, ενώ παράλληλα θα εμπνεύσει μια νέα γενιά νέων σκακιστών που θα μπορούν να δουν ιδίοις όμμασι τους καλύτερους σκακιστές να αγωνίζονται στο ύψιστο επίπεδο.»

Πώς θα κριθούν οι νικητές

● Εάν, μετά από 14 γύρους, κανένας σκακιστής δεν έχει εξασφαλίσει καθαρή πρώτη θέση, οι νικητές θα καθοριστούν σε πλέι οφ (rapid + blitz).

● Θα αποκτήσουν το δικαίωμα να παίξουν αγώνες εναντίον του παγκόσμιου πρωταθλητή (Gukesh Dommaraju, Ινδία) και της παγκόσμιας πρωταθλήτριας (Ju Wenjun, Κίνα).

«Η Κύπρος προσφέρει έναν εμπνευσμένο συνδυασμό πολιτισμού, ιστορίας και φιλοξενίας. Το νησί έχει καθιερωθεί ως ένας αξιόλογος χώρος για σκάκι υψηλού επιπέδου. Είναι τιμή μας που συμβάλλουμε σε ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του σκακιού. Προσπαθούμε να προσφέρουμε μια εξαιρετική εμπειρία στους παίκτες, τους οπαδούς και την παγκόσμια σκακιστική κοινότητα», δήλωσε ο Διευθύνων Σύμβουλος της Freedom24, Evgenii Tiapkin.

Ιστορικό υπόβαθρο

● Τον 20ό αιώνα, Τουρνουά Διεκδικητών διεξήχθησαν στη Βουδαπέστη (1950), στη Ζυρίχη (1953), στο Άμστερνταμ (1956), στο Μπλεντ, στο Ζάγκρεμπ και στο Βελιγράδι (1959), στο Κουρασάο (1962) και στο Μονπελιέ (1985).

● Τον 21ο αιώνα, Τουρνουά Διεκδικητών διεξήχθησαν στο Λονδίνο (2013), στο Χάντι-Μανσίσκ (2014), στη Μόσχα (2016), στο Βερολίνο (2018), στην Αικατερινούπολη (2020, 2021), στη Μαδρίτη (2022) και στο Τορόντο (2024).

«Είμαστε έτοιμοι να προσφέρουμε στους επισκέπτες μας μια υπέροχη εμπειρία. Η φιλοξενία του πιο έγκριτου τουρνουά σκακιού στον κόσμο αντικατοπτρίζει τη δέσμευσή μας για αριστεία και τον στόχο μας να καταστήσουμε την Πάφο κορυφαίο χώρο διεξαγωγής παγκόσμιων εκδηλώσεων», διαβεβαίωσε ο Γιώργος Ιωάννου, ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος του Cap St Georges Hotel & Resort.

Ενδιαφέρουσες πληροφορίες

Για να εξασφαλίσει το ταξίδι του στην Κύπρο, ο Hikaru Nakamura, ο δεύτερος στην κατάταξη σκακιστής στον κόσμο, αναδείχθηκε πρωταθλητής της Λουιζιάνα και της Αϊόβα.

Για πρώτη φορά, δύο αδέρφια θα συμμετάσχουν στο Τουρνουά Υποψηφίων: ο 20χρονος Rameshbabu Pragnanandha και ο 24χρονος Rameshbabu Vaishali.

Για δεύτερη συνεχόμενη φορά, τα Τουρνουά Υποψηφίων Ανδρών και Γυναικών θα διεξαχθούν ταυτόχρονα. Μπορούμε να αναμένουμε συναρπαστικούς αγώνες, αθλητικό δράμα και έντονο ανταγωνισμό μέχρι τον τελευταίο γύρο.

* Εισιτήρια για το Τουρνουά Υποψηφίων μπορούν να αγοραστούν στον ιστότοπο της FIDE

* Ιστότοπος της FIDE Υποψήφιων Κύπρου 2026 – https://candidates2026.fide.com

* Θέλετε να γίνετε μέλος της εθελοντικής ομάδας; Μπορείτε να βρείτε σχετικές πληροφορίες στον σύνδεσμο