Όσο προχωρά η διερεύνηση της κλοπής του περιπολικού στην Αραδίππου, τόσο γίνονται και πιο τραγελαφικές οι συνθήκες της υπόθεσης που έχει αφήσει εκτεθειμένη την Αστυνομία. Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews o 25χρονος Ελληνοκύπριος που συνελήφθη όχι μόνο παραδέχθηκε ενοχή, αλλά φέρεται να υποστήριξε ότι έκλεψε το αστυνομικό όχημα επειδή δεν είχε μέσα οδηγό και ήταν αναστατωμένος.

Ο νεαρός, που έχει απασχολήσει ξανά τις Αρχές για υποθέσεις ναρκωτικών, συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης (24/3) στα Λιβάδια. Σύμφωνα με πληροφορίες ισχυρίστηκε πως μετέβη στην περιοχή ΣΟΠΑΖ στην Αραδίππου με το… αυτοκίνητό του και αποβιβάστηκε από αυτό προκειμένου να περπατήσει αφού ήταν αναστατωμένος για προσωπικά του θέματα. Όσο κι αν ακούγεται απίστευτο φέρεται ν’ ανέφερε πως είδε τους φάρους του αστυνομικού οχήματος αναμμένους και όταν διαπίστωσε πως δεν είχε κανένα μέσα στο βαν μπήκε μέσα και άρχισε να το οδηγεί με κατεύθυνση τη Λάρνακα. Στην πορεία, όπως είπε, διαπίστωσε πως τον ακολουθούσε ένα όχημα και άφησε το αυτοκίνητο στη Λάρνακα και διέφυγε πεζός. Ο ύποπτος οδηγήθηκε ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λάρνακας για την έκδοση διατάγματος κράτησής του.

Υπενθυμίζεται πως το απίστευτο περιστατικό το απίστευτο περιστατικό συνέβη γύρω στη 1 τα ξημερώματα της Δευτέρας σε σημείο ελέγχου για τον αφθώδη πυρετό. Ο υπεύθυνος αστυνομικός, που δεν ανήκει στην ΑΔΕ Λάρνακας αλλά επιστρατεύτηκε για να ενισχύσει τα μέτρα για τον αφθώδη πυρετό, βρισκόταν εκτός βαν οχήματος, το οποίο έφερε τα διακριτικά της Αστυνομίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να ανέφερε πως έλειψε για λίγο προκειμένου να πάρει κάποια προσωπικά του αντικείμενα από το ιδιωτικό του όχημα που βρισκόταν σταθμευμένο στην περιοχή. Όπως όλα δείχνουν, ωστόσο, ξέχασε τα κλειδιά στη μίζα, γεγονός που εκμεταλλεύτηκε ο δράστης, ο οποίος άρπαξε το αστυνομικό όχημα και άρχισε να απομακρύνεται από την περιοχή. Ο αστυνομικός αντιλήφθηκε τον δράστη και άρχισε να τον καταδιώκει με το ιδιωτικό του όχημα.

Σημειώνεται πως το μέλος της Αστυνομίας το οποίο κατά το δεδομένο χρόνο είχε υπό την ευθύνη του το συγκεκριμένο όχημα, τέθηκε σε διαθεσιμότητα μέχρι την διερεύνηση των συνθηκών της κλοπής και για την από μέρους του διάπραξη πειθαρχικών αδικημάτων.