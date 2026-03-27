Σε δίωρη στάση εργασίας κατέρχονται σήμερα, Παρασκευή, από τις 9.00-11.00 πμ οι οδηγοί λεωφορείων, μέλη της ΟΜΕΠΕΓΕ – ΣΕΚ και ΣΕΓΔΑΜΕΛΙΝ – ΠΕΟ. Μέλη των συντεχνιών θα πραγματοποιήσουν την ίδια ώρα συγκέντρωση διαμαρτυρίας στην πλατεία Σολωμού, στη Λευκωσία.

Σύμφωνα με ανακοίνωση των δύο συντεχνιών, μετά από επανειλημμένες παρεμβάσεις και προειδοποιήσεις προς το Υπουργείο Μεταφορών σχετικά με τα προβλήματα που προκύπτουν από τη λειτουργία του συστήματος φωτοεπισήμανσης και τις επιπτώσεις στους επαγγελματίες οδηγούς λεωφορείων, “δυστυχώς δεν έχει δοθεί μέχρι σήμερα ουσιαστική λύση”.

Προστίθεται ακόμα ότι έγιναν εισηγήσεις για την εγκατάσταση συστημάτων προειδοποίησης για τον κόκκινο σηματοδότη, “ώστε να αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα, τα οποία δημιουργούν σοβαρά ζητήματα ασφάλειας για τους επιβάτες”.

Ένα λεωφορείο, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, δεν μπορεί να ακινητοποιηθεί απότομα, τόσο λόγω του μεγέθους του όσο και λόγω του ότι μεταφέρει επιβάτες, πολλοί εκ των οποίων είναι καθήμενοι χωρίς ζώνη ασφαλείας ή όρθιοι..

Οι συντεχνίες καταληκτικά, απολογούνται για την οποιαδήποτε ταλαιπωρία που ενδέχεται να προκληθεί στο επιβατικό κοινό.

ΚΥΠΕ