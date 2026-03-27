Μέχρι σήμερα έχουν θανατωθεί 29.731 ζώα εξαιτίας του αφθώδους πυρετού, σύμφωνα με ενημέρωση από τις Κτηνιατρικές Υπηρεσίες.

Συγκεκριμένα, τα μολυσμένα κοπάδια ανέρχονται στα 49: 46 στη Λάρνακα και τρία στη Λευκωσία, ενώ μέχρι σήμερα θανατώθηκαν 28.019 αιγοπρόβατα και 1.712 βοοειδή. Σύμφωνα με την ενημέρωση, αύριο, Σάββατο, αναμένεται η θανάτωση ακόμα 240 περίπου αιγοπροβάτων και 150 βοοειδών.

Το ποσοστό μολυσμένων μονάδων αιγοπροβάτων ανέρχεται στο 1,79% ενώ το ποσοστό σε ζωικό πληθυσμό ανέρχεται στο 5,7%. Τα αντίστοιχα ποσοστά για μολυσμένες μονάδες βοοειδών ανέρχονται στο 1,87%, ενώ σε ποσοστό ζωικού πληθυσμού ανέρχεται στο 2,2%.

Σε ό,τι αφορά την πρώτη φάση εμβολιασμών, σημειώνεται ότι στα βοοειδή ολοκληρώθηκε ο εμβολιασμός στο 98% του ζωικού πληθυσμού ενώ στα αιγοπρόβατα ολοκληρώθηκε στο 75% του ζωικού πληθυσμού παγκύπρια. Σε ό,τι αφορά τη δεύτερη δόση, έγινε στο 30% πληθυσμού των βοοειδών και στο 10% του πληθυσμού των αιγοπροβάτων.

Οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες σημειώνουν ότι συνεχίζονται οι δειγματοληψίες, οι ιχνηλατήσεις και οι επιδημιολογικές έρευνες.

