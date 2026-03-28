Νέα ένταση προκλήθηκε πριν από λίγη ώρα σε κτηνοτροφική μονάδα στα Λιβάδια της Λάρνακας, μεταξύ κτηνοτρόφων και Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, όταν στο σημείο έσπευσαν λειτουργοί για τη θανάτωση ζώων που βρίσκονταν εντός της μονάδας εξαιτίας της έξαρσης του αφθώδους πυρετού.

Σύμφωνα με πληροφορίες του philenews, οι ιδιοκτήτες της μονάδας μπλόκαραν την είσοδο με αυτοκίνητα για να μην μπουν οι λειτουργοί των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών μέσα.

Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, όπου αυτή την ώρα διεξάγονται συνομιλίες με τους ιδιοκτήτες ούτως ώστε να λήξει η ένταση.

Σημειώνεται ότι τα ζώα που βρίσκονταν στη συγκεκριμένη μονάδα, έχουν θανατωθεί το προηγούμενο διάστημα, ωστόσο φαίνεται ότι έχουν μεταφερθεί εκεί ακόμα 50 ζώα, τα οποία οι Κτηνιατρικές Υπηρεσίες υποστηρίζουν ότι πρέπει να θανατωθούν αφού βρίσκονται εντός της μολυσμένης ζώνης.

