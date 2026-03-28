Νέα συστάδα με 32 κεραίες θέλουν να εγκαταστήσουν οι Βρετανοί στο Ακρωτήρι, απαλλοτριώνοντας μεγάλη έκταση σύμφωνα με πληροφορίες της κρατικής ραδιοτηλεόρασης, σε μια περίοδο όπου άνοιξε για τα καλά η συζήτηση του καθεστώτος των βρετανικών βάσεων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΡΙΚ, το 2018 είχαν εγκατασταθεί 18 κεραίες, οι οποίες θα ήταν προσωρινές και θα αφαιρούνταν το 2025, κάτι το οποίο δεν συνέβη.

Όπως ανέφερε στο philenews, ο Δήμαρχος Κουρίου, Παντελής Γεωργίου εάν προχωρήσουν στον σχεδιασμό αυτό οι Βρετανοί, το Ακρωτήρι θα βρεθεί εγκλωβισμένο ανάμεσα από δύο στρατιωτικές ζώνες, το αεροδρόμιο στα ανατολικά και οι νέες εγκαταστάσεις κεραιών στα δυτικά.

Όπως είπε ο κ. Γεωργίου, οι Βρετανοί ενημέρωσαν ότι θα απευθύνουν αίτημα προς τις κυπριακές αρχές για απαλλοτρίωση μεγάλης έκτασης πέραν των 300 σκαλών. Ερωτηθείς για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων από την ακτινοβολία των κεραιών, ο κ. Γεωργίου απάντησε ότι οι Βρετανοί υποσχέθηκαν ότι θα ετοιμάσουν μελέτη προς το Υπουργείο Εξωτερικών και τις τοπικές αρχές, ότι οι κεραίες δεν προκαλούν προβλήματα στην υγεία. Μάλιστα είπαν ότι οι κεραίες θα εγκατασταθούν εκτός ζώνης επηρεασμού και ότι θα εγκαταστήσουν τρεις μετρητές ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας στην περιοχή.

Κάθετα αντίθετες προς αυτούς τους σχεδιασμούς, παρουσιάζονται οι τοπικές αρχές, αφού όπως μας δήλωσε ο κ. Γεωργίου το Ακρωτήρι θα βρεθεί παγιδευμένο εντός δύο στρατιωτικών περιοχών, κάτι που όπως αποδείχθηκε μετά την επίθεση με drone στις βρετανικές εγκαταστάσεις, θα προκαλέσει μεγαλύτερο αίσθημα ανασφάλειας στους κατοίκους.

«Να ξεκαθαρίσουν τα θέματα υγείας. Τι είναι το πλάνο τους για την περιοχή», είπε ο κ. Γεωργίου προσθέτοντας ότι οι τοπικές αρχές θα μισθώσουν συνταγματολόγο για την λήψη νομικών μέτρων.

Όσον αφορά τους συναγερμούς για συμβάντα ασφαλείας που συνέβαιναν μέσα στον Μάρτιο, ο κ. Γεωργίου είπε πως πλέον η κοινότητα του Ακρωτηρίου έχει επιστρέψει στην ομαλότητα και οι κάτοικοι στην κανονική ροή της καθημερινότητας τους, ωστόσο η αεροπορική δραστηριότητα στην περιοχή συνεχίζεται ιδίως τις νυκτερινές ώρες.