Ένα ιδιαίτερα σοβαρό και ανησυχητικό περιστατικό σημειώθηκε κατά τη μεταφορά ζώου από το αεροδρόμιο Λάρνακας προς το εξωτερικό, με ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα στις 28/3/2026.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Κινήματος Οικολόγων, ο Bibi, αρσενικός γάτος, τυφλός στο ένα μάτι, χάθηκε κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Κατά την άφιξη στον τελικό προορισμό, διαπιστώθηκε ότι, ενώ στο crate βρίσκονταν δύο γάτες, παραδόθηκε μόνο η μία.

Τονίζεται ότι το crate ήταν εγκεκριμένου τύπου IATA, πλήρως ασφαλισμένο και ελεγμένο πριν την αποβίβαση, ενώ είχαν ληφθεί επιπρόσθετα μέτρα ώστε να αποκλειστεί οποιοδήποτε ενδεχόμενο διαφυγής.

Το περιστατικό αυτό προκαλεί σοβαρά ερωτήματα και ανησυχία, καθώς δεν είναι μεμονωμένο. Υπενθυμίζεται ότι τον Σεπτέμβριο του 2025 είχε χαθεί υπό παρόμοιες συνθήκες η γάτα Μίκα στο αεροδρόμιο Λάρνακας, η οποία εντοπίστηκε μετά από 9 ημέρες.

Είναι αδιανόητο να επαναλαμβάνονται τέτοια περιστατικά, τα οποία θέτουν σε άμεσο κίνδυνο τη ζωή ζώων που μεταφέρονται υπό την ευθύνη αρμόδιων υπηρεσιών και εταιρειών.

Οι πιθανότερες τοποθεσίες απώλειας του Bibi είναι:

• το αεροδρόμιο Λάρνακας

• το αεροδρόμιο Αθηνών

Η συντονίστρια της ομάδας δράσης για τα ζώα, κα. Ανθή Μουζουρή, καλεί:

• όλους τους εμπλεκόμενους φορείς να προχωρήσουν άμεσα σε ενδελεχή διερεύνηση του περιστατικού και να βοηθήσουν στην ανεύρεση του . Από ότι έχουμε πληροφορηθεί διεξάγονται ήδη έρευνες για ανεύρεση του κάτι. Που είναι θετικό.

Οποιοσδήποτε έχει δει ή γνωρίζει οτιδήποτε σχετικό με τον Bibi σε περίπτωση που βρίσκεται στο αεροδρόμιο Λατνακας παρακαλείται να επικοινωνήσει άμεσα.

Η άμεση κινητοποίηση όλων είναι κρίσιμη, καθώς πρόκειται για ένα ζώο που βρίσκεται μόνο του, σε άγνωστο περιβάλλον, με αυξημένο κίνδυνο για τη ζωή του.

Εκφράζεται η έντονη προσδοκία ότι θα υπάρξει άμεση ανταπόκριση και θετική έκβαση, όπως συνέβη στην περίπτωση της Μίκας.