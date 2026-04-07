Το κατώφλι του Αρχηγείου Αστυνομίας γνωστοποίησε ότι θα περάσει εκ νέου σήμερα ο Μακάριος Δρουσιώτης.

Όπως γράφει σε ανάρτηση του, στις 1:30μμ προγραμματίζει να παραδώσει την γραπτή δήλωση στην οποία καταγράφει όλο το ιστορικό της υπόθεσης με την «Σάντη» και τον πρώην δικαστή του Ανωτάτου Δικαστηρίου.

Ο ερευνητής και συγγραφέας προσθέτει ότι μαζί με την δήλωση θα παραδώσει και τριψήφιο αριθμό στοιχείων.

Την Παρασκευή δεσμεύτηκα να ετοιμάσω γραπτή δήλωση στην οποία καταγράφω όλο το ιστορικό. Σήμερα, στις 1:30, θα την παραδώσω στην Αστυνομία, μαζί με τριψήφιο αριθμό τεκμηρίων. — MAKARIOS DROUSIOTIS (@makdrou) April 7, 2026

Όπως αποκάλυψε το πρωί ο «Φ», κατά πάσα πιθανότητα αύριο Τετάρτη το Υπουργικό Συμβούλιο θα διορίσει ανεξάρτητο ποινικό ανακριτή για την υπόθεση.

Η «Σάντη» έδωσε την περασμένη Τετάρτη τη θέση της πως δεν πρόκειται να καταθέσει γύρω από την υπόθεση και πως τα μηνύματα είναι προϊόν κατασκευάσματος και από την άλλη, οι Αρχές τα εξασφάλισαν μέσω του δικηγόρου της, χωρίς να αναμένουν τον Μακάριο Δρουσιώτη. Η κίνηση αυτή δείχνει πως αντιθέτως με τα όσα αναφέρει η «Σάντη», οι Αρχές έχουν καθήκον να διερευνήσουν κάθε πτυχή της υπόθεσης, για να διαπιστωθεί τι ευσταθεί από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και τι όχι και από την άλλη για να σταλεί το μήνυμα ότι λειτουργεί κράτος δικαίου. Τα όσα δημοσιοποίησε ο Μακάριος Δρουσιώτης είναι αρκούντως σοβαρά και πρέπει να γίνει μεγάλη και συντονισμένη προσπάθεια για να διερευνηθούν, ώστε να φανεί αν στοιχειοθετούνται ή απλά δημιουργήθηκαν για να εκθέσουν κάποιους.