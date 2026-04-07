Με στόχο την πάταξη του φαινομένου των λαμπρατζιών και την αποτροπή επικίνδυνων ενεργειών, η Αστυνομική Διεύθυνση Λεμεσού συνεχίζει να πραγματοποιεί καθημερινούς ελέγχους σε διάφορες περιοχές της πόλης και της επαρχίας. Ειδική ομάδα 12 μελών προχωρά σε εντατικούς ελέγχους για την αποτροπή του φαινομένου, καθώς και για τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ξυλείας και άλλων επικίνδυνων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται από νεαρούς παραβάτες για το έθιμο των λαμπρατζιών. Παράλληλα, διενεργούνται και έλεγχοι σε νεαρά άτομα.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, μόνο σήμερα, Μεγάλη Τρίτη, κατά τη διάρκεια ευρείας επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε, εντοπίστηκαν και απομακρύνθηκαν πάνω από 12 φορτηγά γεμάτα ξυλεία και άλλα αντικείμενα που είχαν συγκεντρωθεί από νεαρούς σε διάφορες περιοχές της πόλης. Τα αντικείμενα αυτά, τα οποία προορίζονταν για το άναμμα των λαμπρατζιών, μεταφέρθηκαν σε συνεργασία με τις τοπικές αρχές, προκειμένου να αποτραπούν επικίνδυνες καταστάσεις.

Συγκεκριμένα, εντοπίστηκαν σωροί ξυλείας σε χωράφι στην περιοχή του Αγίου Αθανασίου, οι οποίοι φορτώθηκαν σε τρία φορτηγά. Επίσης, κοντά στην εκκλησία της Αγίας Βαρβάρας στο Ζακάκι, εντοπίστηκαν μεγάλες ποσότητες ξυλείας που προορίζονταν για το άναμμα των λαμπρατζιών. Για τη μετακίνηση αυτών των αντικειμένων, χρειάστηκε η φόρτωσή τους σε εννέα φορτηγά και τέσσερα μονοκάμπινα οχήματα.

Οι εντατικοί έλεγχοι και οι περιπολίες σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου αναμένονται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας και το Σάββατο της Ανάστασης. Στόχος είναι η πρόληψη της χρήσης κροτίδων, του ανάμματος λαμπρατζιών και της νεανικής παραβατικότητας, φαινόμενα που παρατηρούνται κάθε χρόνο το Πάσχα.