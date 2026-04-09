Με εντατικούς ρυθμούς συνεχίζονται οι προετοιμασίες για το πασχαλινό τραπέζι, με την αγορά να παρουσιάζει πλήρη επάρκεια προϊόντων και σταθερότητα στις τιμές των κρεάτων.

Τα τελευταία στοιχεία από τα σφαγεία και το Παρατηρητήριο Τιμών της Υπηρεσίας Προστασίας Καταναλωτή επιβεβαιώνουν ότι η προσφορά φέτος είναι ιδιαίτερα αυξημένη, διασφαλίζοντας ότι κανένα νοικοκυριό δεν θα μείνει χωρίς τα απαραίτητα.

Η σημαντικότερη είδηση για τους καταναλωτές είναι η περαιτέρω ενίσχυση της προσφοράς αμνοεριφίων. Στο φετινό πασχαλινό τραπέζι θα βρίσκονται και 4.000 αρνιά που εισήχθησαν από την Ελλάδα, προσφέροντας επιπλέον επιλογές και συμβάλλοντας στη συγκράτηση των τιμών μέσω του υγιούς ανταγωνισμού.

Μάλιστα, η παρουσία των ελλαδικών αρνιών επηρέασε άμεσα την εγχώρια παραγωγή της Μεγάλης Τρίτης. Οι φετινές σφαγές της συγκεκριμένης ημέρας ήταν 2.105 λιγότερες από πέρυσι, ακριβώς λόγω της άφιξης των περίπου 4.000 αμνών από την Ελλάδα, γεγονός που ισορρόπησε τη διαθεσιμότητα στην αγορά.

Οι αριθμοί των τελευταίων έξι ημερών αποτυπώνουν το μέγεθος της ζήτησης αλλά και την ετοιμότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν σφαγεί συνολικά 19.883, σημειώνοντας αύξηση 6% σε σχέση με το αντίστοιχο εξαήμερο του 2025 (18.773 σφάγια).

Παράλληλα, σφάγηκαν 10.655 χοίροι, καταγράφοντας άνοδο 13% συγκριτικά με πέρυσι (9.452 σφάγια).

Η υπερπροσφορά που καταγράφεται λειτουργεί ως ανάχωμα στις πληθωριστικές πιέσεις. Παρά τη μεγάλη κίνηση, οι τιμές στα βασικά κρέατα παραμένουν ελεγχόμενες: Η μέση τιμή στα μικρά ντόπια αμνοερίφια βρίσκεται στα €14,10/kg, με μια συγκρατημένη άνοδο 4,76%.

Πτώση τιμών παρατηρείται στο χοιρινό κρέας. Η μπριζόλα φιλέτο πωλείται κατά μέσο όρο στα €5,97/kg (-4,47%) και ο λαπάς στα €6,16/kg (-1,62%).

Το κοτόπουλο παραμένει η πιο οικονομική λύση, με τη μέση τιμή το ολόκληρο στα €4,16/kg, παραμένοντας ουσιαστικά σταθερή (οριακή πτώση 0,05%).

Σύμφωνα με το Ενδεικτικό Τραπέζι για 8 άτομα που ετοίμασε η Υπηρεσία Προστασίας Καταναλωτή, το συνολικό κόστος για το 2026 υπολογίζεται στα €186,42 για 19 συγκεκριμένα βασικά προϊόντα, παρουσιάζοντας μια μικρή άνοδο της τάξης του 3,9% σε σχέση με τα €179,36 του 2025.

Η αύξηση αυτή δεν αποδίδεται στο κρέας, αλλά κυρίως σε συγκεκριμένα προϊόντα, όπως οι ντομάτες (81,73%) και τα αγγουράκια (42,24%). Αντίθετα, σημαντική ανάσα δίνουν οι φρέσκες πατάτες (-22,28%) και τα ελαιόλαδα, που καταγράφουν μειώσεις από 12% έως και 19%.